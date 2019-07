De Rossi é apresentado no Boca: "escolhi a torcida mais maluca do futebol"

O meio-campista italiano também destacou a importância de Nicolas Burdisso para levá-lo à Bombonera

A espera acabou! O italiano Daniele De Rossi é, oficialmente, o mais novo reforço do . O jogador de 36 anos foi apresentado nesta segunda-feira (29) no centro de imprensa em La Bombonera, e deve dar início em breve a sua passagem pelo clube portenho e realizando, assim, um sonho antigo em um clube pelo qual já declarou carinho diversas vezes.

De Rossi já havia feito o primeiro treino com os novos companheiros, e agora já fala de sua experiência como atleta xeneize. E a ideia de frequentar um dos estádios mais icônicos do futebol mundial o deixa muito empolgado.

"Estes dias eu pretendo estar dentro do estádio, para entender profundamente o que isso tudo significa".

"A recepção no aeroporto foi incrível. Não tenho como agradecer mais do que fazendo meu trabalho da forma mais séria que eu puder. Preciso disso, para mostrar que a decisão foi acertada para todos".

De camisa nova! De Rossi foi apresentado pelo @BocaJrsOficial! 🔵🟡 pic.twitter.com/81MIqg24WG — Goal (@GoalBR) July 29, 2019

"De tempos em tempos, eu e Nicolas conversamos. Primeiro, logo depois de deixar a , eu disse sim, mas aí pedi tempo para pensar um pouco mais", revelou, reconhecendo que o ex-companheiro de Roma, e atual dirigente do Boca, teve grande importância para ajudar a trazê-lo para Buenos Aires.

"Estar aos 36 anos e mudar radicalmente tudo, de uma vez, era algo que poderia me dar medo, mas este lugar me deixa entusiasmado, e Nicolas era minha garantia".

📷 Daniele en la práctica de hoy en la cancha principal del complejo Pedro Pompilio.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/CkbuFdAZfF — . Oficial (@BocaJrsOficial) July 29, 2019

"Ele me disse que todos no Boca são muito profissionais, e acredito nele. Ele é meu amigo; nunca me diria para vir a algum lugar onde eu não me adaptaria".

"Eu preciso de gente séria, com uma estrutura semelhante à que existe na Europa, e o que eu vi aqui foi um bom lugar para trabalhar".

"Eu me questionei várias vezes. Eu vivi por 20 anos em um país onde o futebol é vivido 24 horas por dia".

"Eu poderia ter escolhido um lugar muito mais quieto para relaxar, mas conheço apenas um caminho: seriedade. E aí eu escolhi vir para o lugar com os torcedores mais malucos do futebol".