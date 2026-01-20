+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luis Felipe Gonçalves

Damac x Al-Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Equipes vão à campo nesta quarta-feira (21), pela 17ª rodada do Campeonato Saudita

Nesta quarta-feira (21), Damac e Al-Nassr se enfrentam, às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, na Arábia Saudita, e possui transmissão ao vivo do Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band, pelo YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Damac vem de uma sequência de resultados que prejudicou diretamente a equipe na briga contra o rebaixamento.

Em situação oposta ao Damac na tabela, o Al-Nassr pode ser o segundo colocado do campeonato, mas também não vive bom momento na temporada.

Notícias e prováveis escalações

Vivendo um momento delicado no Campeonato Saudita, o Damac entra em campo pressionado pelos números e pela tabela. A equipe ocupa a 15ª colocação, com apenas 11 pontos somados em 15 partidas, fruto de uma campanha marcada por muitos empates e poucas vitórias. Sem vencer há quatro rodadas, o time vem de um empate fora de casa por 1 a 1 com o Al-Fayha e corre sério risco de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Al-Nassr tenta retomar o caminho das vitórias após um período de instabilidade que custou a liderança e permitiu ao Al-Hilal abrir vantagem na ponta da tabela. Depois de quatro jogos sem vencer, a equipe reagiu na última rodada ao bater o Al-Shabab por 3 a 2, resultado que trouxe alívio, ainda que Cristiano Ronaldo tenha passado em branco. A expectativa fica por conta do possível retorno de Sadio Mané, recém-campeão da Copa Africana de Nações com o Senegal, que pode reforçar o time de Jorge Jesus e aumentar o poder ofensivo na busca por uma sequência positiva.

Damac: Kewin, Sanousi, Harkass, Rabea, Al Obaid e Anazi; Hazzaa Ahmed, Sharahili, Sylla e Al-Qahtani; Vada. Técnico: Armando Evangelista.

Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al-Ghanam, Simakan, Iñigo Martínez e Boushal; Wesley, Alkhaibari, Ângelo e Coman (Sadio Mané); João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Damac

Sem ausências confirmadas.

Al-Nassr

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, Arábia Saudita
