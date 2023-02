Damac x Al-Nassr ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita 2022/23

A partida do time de Cristiano Ronaldo será disputada neste sábado (25), no Abdul Aziz Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Damac e Al-Nassr se enfrentam neste sábado (25), às 12h30 (de Brasília), no Abdul Aziz Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Saudita 2022/23. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Depois de passar em branco na última rodada, Cristiano Ronaldo está de volta em busca da liderança do Campeonato Saudita com o Al Nassr. A equipe comandada pelo francês Rudi Garcia tem 40 pontos e está em segundo lugar do torneio, com uma rodada a menos. O Al-Ittihad lidera, com 41 pontos. Para o duelo, o treinador francês não contará com David Ospina, que perderá o restante da temporada por uma lesão no cotovelo.

O português Cristiano Ronaldo entrará em campo por sua sexta partida na equipe, somando cinco gols nesse começo de campanha. Além do brasileiro Anderson Talisca, que tem 15 gols na época, o volante Luiz Gustavo, que disputou o Mundial de 2014, também faz parte do elenco do time saudita.

Do outro lado, o Damac quer surpreender o Al-Nassr. A equipe ocupa o sétimo lugar da tabela, com 22 pontos em 17 jogos disputados. A equipe não terá desfalques para o duelo.

Em toda a história, este será o 9º duelo das equipes. O Al Nassr, por sua vez, conquistou 5 vitórias, empatou duas vezes e perdeu uma vez para o Damac. Além disso, a equipe de CR7 marcou 19 gols e sofreu 10 entre as partidas das equipes.

Prováveis escalações

Provável escalação do Al Nassr: Augustín Rossi; Al-Ghanam, Al-Amri, Ali Alawjami, Ghislain Konan; Luiz Gustavo, Abdullah Alkhaibari,, Ayman Yahya,, Abdulrahman Gharreb; Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Damac: Zeghba; Hassoun, Chafai, Alshammrani, Al-Amar; Maher, Antolic, Zain, Hamzi; Alshamary e Nono.

Desfalques

Al-Nassr

David Ospina, lesionado, está fora do restante da temporada.

Damac

Sem desfalques confirmados.

Quando é?