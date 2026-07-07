Daley Blind vai retornar ao Ajax pela terceira vez, segundo informa Mike Verweij, em nome do jornal De Telegraaf. O jogador canhoto de 36 anos estava sem clube após sua saída do Girona, onde já havia trabalhado com o técnico Míchel.

O técnico espanhol do Ajax era, portanto, um grande defensor da contratação de Blind. Na tarde de terça-feira, o experiente jogador chegou a um acordo sobre um contrato de uma temporada, segundo Verweij.

“Era desejo de Míchel trabalhar com esse jogador experiente também no Ajax. Ninguém melhor do que ele para transmitir a visão de Míchel, já que atuou sob seu comando nas últimas três temporadas”, afirmou Verweij.

Após uma temporada, há ainda a opção de uma colaboração mais longa entre Blind e o Ajax. Além disso, foi declarada a intenção de que o “filho do clube” seja preparado, após encerrar a carreira ativa, para assumir uma função dentro do clube.

Blind (36) já jogou no Ajax em dois períodos distintos. Além disso, teve passagens pelo Manchester United e pelo Bayern de Munique. Desde 2023, ele estava no Girona, onde trabalhou junto com Míchel, que agora se transferiu para o Ajax.