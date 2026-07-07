Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Daley BlindImago
Siep Engelen

Traduzido por

Daley Blind volta ao Ajax: veja por quanto tempo ele assinou contrato

Mercado da bola
Ajax
D. Blind

Daley Blind vai retornar ao Ajax pela terceira vez, segundo informa Mike Verweij, em nome do jornal De Telegraaf. O jogador canhoto de 36 anos estava sem clube após sua saída do Girona, onde já havia trabalhado com o técnico Míchel. 

O técnico espanhol do Ajax era, portanto, um grande defensor da contratação de Blind. Na tarde de terça-feira, o experiente jogador chegou a um acordo sobre um contrato de uma temporada, segundo Verweij. 

“Era desejo de Míchel trabalhar com esse jogador experiente também no Ajax. Ninguém melhor do que ele para transmitir a visão de Míchel, já que atuou sob seu comando nas últimas três temporadas”, afirmou Verweij. 

Após uma temporada, há ainda a opção de uma colaboração mais longa entre Blind e o Ajax. Além disso, foi declarada a intenção de que o “filho do clube” seja preparado, após encerrar a carreira ativa, para assumir uma função dentro do clube. 

Blind (36) já jogou no Ajax em dois períodos distintos. Além disso, teve passagens pelo Manchester United e pelo Bayern de Munique. Desde 2023, ele estava no Girona, onde trabalhou junto com Míchel, que agora se transferiu para o Ajax. 

Amistosos de clubes
Ajax crest
Ajax
AJX
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google