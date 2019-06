D'Alessandro faz 450 jogos pelo Inter e segue decisivo mesmo após dez anos

Meia-atacante de 38 anos está no estádio Beira-Rio há dez anos. No clube, ele venceu vários títulos, mas segue brilhando pela equipe

D'Alessandro é um ídolo incontestável do . Em 10 anos, o argentino soma 450 jogos pelo e ainda se mostra decisivo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O meia-atacante de 38 anos já não tem fôlego o suficiente para disputar todos os jogos do time gaúcho no ano. Mesmo com a dosagem de desgaste, ele permanece decisivo. Na noite desta quarta-feira (12), ele fez o terceiro gol do triunfo por 3 a 1 sobre o , no Beira-Rio.

O camisa 10 fez um acordo com a comissão técnica e não à toa só disputou 31 minutos fora de casa no Brasileirão. Curiosamente, é quando não tem o craque, que os comandados de Odair Hellmann encontram dificuldades.

Mais artigos abaixo

Com D'Alessandro em campo, o Inter obteve cinco triunfos no Beira-Rio e uma derrota, justamente no jogo ocorrido fora de seus domínios. Sem ele, o time empatou um e perdeu mais duas.

"Importante é a vitória. Conseguir um triunfo antes da parada é importante. A gente perdeu o jogo no Rio (para o ), mesmo fazendo um bom trabalho no segundo tempo. Uma vitória importante para não ficar longe dos primeiros lugares. Pessoalmente, estou feliz por continuar fazendo história no clube. A palavra é agradecimento", comentou D'Ale.