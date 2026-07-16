Daily Mail: Tuchel fez uma aposta que deu errado... e seu estilo de jogo é rudimentar

A passagem do técnico alemão Thomas Tuchel pela seleção da Inglaterra foi alvo de críticas severas após a derrota para a Argentina (2 a 1) na última quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Muitos analistas consideraram que Tuchel não conseguiu trazer a evolução esperada para a seleção inglesa, apesar de contar com um elenco formado por alguns dos melhores jogadores do mundo.

Em um artigo jornalístico, Oliver Holt, editor-chefe de esportes do jornal britânico “Daily Mail”, afirmou nesta quinta-feira que a Federação Inglesa abandonou o caminho traçado pelo ex-técnico Gareth Southgate — que levou a seleção à final do Campeonato Europeu duas vezes e às semifinais da Copa do Mundo de 2018 — em busca de um técnico capaz de dar ao time o empurrão final, mas Tuchel não conseguiu alcançar esse objetivo.

Leia também

O que aconteceu quando a Argentina enfrentou a Espanha na Copa do Mundo?

Um número impressionante... Qual foi a porcentagem de posse de bola da Argentina no segundo tempo contra a Inglaterra?

Holt destacou que a derrota para a Argentina revelou o fracasso de Tuchel em apresentar a habilidade tática que havia prometido, já que a Inglaterra jogou com um estilo defensivo que ele descreveu como rudimentar, dando espaço e tempo a Lionel Messi, o que levou à derrota, apesar de estar ganhando por um gol.

O colunista destacou que a posse de bola da Inglaterra, após o gol de Anthony Gordon aos 55 minutos e até o gol decisivo de Lautaro Martínez aos 92, não ultrapassou 12%, considerando que a seleção parecia estar jogando com dez jogadores ou menos, devido ao recuo excessivo.

Holt afirmou que o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, superou taticamente Tuchel de forma clara, já que suas substituições foram positivas e proativas, enquanto as mudanças do técnico da Inglaterra foram negativas e cautelosas, o que deu ao adversário a oportunidade de recuperar o controle da partida.

Ele acrescentou que Scaloni e seus jogadores perceberam a hesitação da Inglaterra após o gol de abertura, citando a declaração do técnico argentino, que disse que sua equipe viu “sangue na água” e aproveitou a oportunidade para atacar o adversário.

“A responsabilidade de Tuchel”

Holt criticou a tentativa de Tuchel de atribuir aos jogadores a responsabilidade pelos erros técnicos, afirmando que a responsabilidade recai sobre o próprio técnico, especialmente porque Jude Bellingham e Harry Kane salvaram a seleção inglesa durante o torneio, enquanto Cole Palmer, que o autor descreveu como o melhor jogador inglês do ponto de vista técnico, não teve a chance de integrar a lista para a Copa do Mundo.

Ele observou que Tuchel não será demitido após a renovação de seu contrato, em fevereiro passado, mas a forma como a Inglaterra foi eliminada da Copa do Mundo e o descontentamento da torcida podem colocá-lo em uma situação difícil antes do Campeonato Europeu de 2028, considerando que a contratação do técnico alemão, desde o início, foi uma “aposta” que se revelou um fracasso.

Holt concluiu dizendo que a decisão de Tuchel de substituir Anthony Gordon, aos 72 minutos, continuará sendo uma das mais polêmicas, considerando que o técnico desperdiçou a oportunidade de ouro da Inglaterra de chegar à final da Copa do Mundo, pela primeira vez em 60 anos.