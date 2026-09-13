Daily Mail: Marmoush é a solução ideal para a crise do Tottenham, mas com uma condição

O Tottenham vive um início ofensivo complicado, tendo falhado em marcar qualquer gol em suas quatro primeiras partidas na Premier League nesta temporada, apesar de ter gasto cerca de 320 milhões de libras esterlinas no mercado de transferências de verão.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o atacante egípcio Omar Marmoush parece ser uma das opções mais adequadas para encerrar esse início estéril, diante da forma que o técnico Roberto De Zerbi deseja aplicar no Tottenham, que se baseia na fluidez das posições e na capacidade do atacante de se movimentar para zonas mais recuadas, atraindo o zagueiro consigo, e depois atacar os espaços em conjunto com o ponta ou o meia ofensivo.

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De Zerbi utilizou Marmoush na posição de ponta-esquerda diante do Everton, depois de tê-lo escalado como atacante diante do Nottingham Forest, mas as movimentações do jogador o tornam mais adequado ao papel de atacante no sistema do treinador italiano, de acordo com o jornal britânico.

Marmoush é capaz de se movimentar para longe da linha de frente e participar da construção do jogo, para depois retornar à área e aproveitar os espaços, funções que combinam com sua mobilidade e sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

Marmoush também possui um bom histórico na finalização de jogadas, tendo comprovado durante sua passagem pela Alemanha que é capaz de marcar e criar perigo a partir de posições diferentes. E sua experiência com o Manchester City não foi prova de uma queda em seu poder de finalização, já que suas chances de registrar números expressivos foram afetadas pela presença de Erling Haaland, que monopoliza a posição de atacante em muitas partidas.

O sofrimento de Solanke

O relatório considera que o ex-jogador do City parece mais à vontade do que Dominic Solanke quando se pede que ele recue para zonas mais profundas, segundo a visão de De Zerbi. Solanke, por sua vez, sofre com uma queda evidente, já que não marca na Premier League desde março passado, além de ter tido uma atuação apagada diante do Everton, limitando-se a 19 toques na bola, sem nenhuma finalização ao gol.

O atual elenco do Tottenham dá a De Zerbi a oportunidade de testar Marmoush em uma posição mais avançada, especialmente com a presença de um grande número de pontas e jogadores capazes de ocupar os dois lados, entre eles Savinho, que começou diante do Everton pelo lado direito. Portanto, mover Marmoush para a posição de atacante não imporia necessariamente uma mudança radical na configuração da equipe.

A crise do Tottenham não se limita à ausência do último toque, já que a equipe criou pouquíssimas chances. Além disso, Savinho e Mathys Fernández não apresentaram o poder de decisão exigido no terço ofensivo, enquanto Mathys Tel enfrenta um problema diferente, depois de De Zerbi ter apontado sua tendência a pensar mais como um armador do que como atacante.

Enquanto De Zerbi entende que sua equipe precisará de tempo para se adaptar, a persistência da incapacidade de marcar coloca mais pressão sobre ele. E o próximo confronto com o Aston Villa, na Premier League, pode representar uma oportunidade para Marmoush conseguir um papel mais avançado.

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