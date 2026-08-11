O mundo do futebol é cada vez mais influenciado pelo capital, com o private equity desempenhando um papel cada vez maior. As aquisições de clubes como A.C. Milan, Chelsea e Olympique Lyon mostram que as empresas de investimento veem cada vez mais o futebol internacional como um mercado de crescimento atraente.

Na newsletter Cleats & Cashflows, mergulhamos nesse desenvolvimento. Investigamos quais oportunidades estratégicas essa tendência oferece, mas também analisamos os riscos associados ao aumento dos investimentos financeiros no futebol. Esta edição forma o capítulo final da nossa minissérie sobre Milão, composta por quatro blogs.

Olhamos para o período sob o comando da Oaktree. Como um investidor especializado em dívidas problemáticas administra um dos maiores clubes de futebol da Europa? E como a Inter tenta dar o passo de um crescimento baseado em dívidas para um modelo financeiramente mais sustentável?

Quando a Oaktree assumiu o controle da Inter, a primeira tarefa era clara: mapear exatamente o que o fundo havia herdado. A era de oito anos da Suning não terminou com uma venda negociada nem com uma transferência planejada. O clube passou para as mãos da Oaktree porque a Suning já não conseguia quitar suas dívidas, e o credor exerceu seu direito sobre o clube.

O grupo proprietário havia injetado no total mais de €500 milhões entre capital próprio e empréstimos no clube. No fim, restou muito pouco valor disso para a Suning. O grupo saiu com uma participação fortemente desvalorizada na Inter, sem poder vender o investimento da maneira normal.

A aquisição seguiu, portanto, um padrão conhecido em investimentos em empresas financeiramente fragilizadas. Um investidor fornece dinheiro a uma empresa com problemas financeiros, muitas vezes em troca de uma remuneração relativamente alta. Se depois a empresa não consegue refinanciar suas dívidas, o financiador pode acabar assumindo o controle.

A Inter era atraente para a Oaktree apesar dos problemas financeiros. O clube tem uma marca conhecida mundialmente, uma rica história, uma enorme torcida e segue relevante esportivamente. Foi, assim, um exemplo bastante clássico de como um investimento em uma empresa financeiramente fragilizada pode terminar.

Havia semelhanças claras com o que havia acontecido anteriormente do outro lado de Milão. Seis anos antes, a Elliott Management assumiu o controle do AC Milan depois que Li Yonghong já não conseguiu cumprir suas obrigações financeiras.

Ainda assim, também havia diferenças importantes. A Elliott escolheu uma abordagem muito mais ativa. O fundo voltou a injetar dinheiro no Milan e tentou reconstruir o clube financeiramente e organizacionalmente. No fim, o Milan foi vendido em 2022 para a RedBird.

A Oaktree parece seguir uma abordagem mais paciente. O fundo está menos focado em uma reconstrução rápida do clube e mais em estabilidade financeira, refinanciamento das dívidas e preservação do valor da Inter no longo prazo.

A comparação entre os dois modelos de propriedade será abordada com mais profundidade na parte final desta minissérie. Para a própria Oaktree, a aquisição significou uma grande mudança. Um investidor que normalmente se ocupa sobretudo de empresas e organizações com grandes problemas financeiros passou, de repente, a controlar um dos maiores clubes de futebol da Europa. O fundo já tinha alguma experiência no futebol com o clube francês SM Caen, que adquiriu em 2020. Mas a Inter opera em um nível completamente diferente.

Ainda assim, o mercado financeiro reagiu com notável calma. Os €415 milhões em títulos da Inter permaneceram em maio e junho de 2024 amplamente estáveis em valor. A classificação de crédito desses empréstimos também permaneceu inalterada segundo as agências de rating. Isso é importante porque mostra que os mercados financeiros viram pouco risco adicional na transição para a Oaktree.

O mercado de crédito entendeu, assim, mais rapidamente do que grande parte da mídia de futebol que a aquisição pela Oaktree não provocou uma crise financeira, mas justamente trouxe mais estabilidade. A incerteza sobre o financiamento do clube diminuiu e um investidor profissional acostumado a lidar com grandes dívidas e riscos financeiros assumiu o comando.

O sinal mais claro do efeito estabilizador da Oaktree veio em 2025: a Inter conseguiu refinanciar suas dívidas a 4,52%, fazendo com que os custos anuais com juros caíssem fortemente.

No fim das contas, a ideia central por trás do modelo da Suning não funcionou. O grupo proprietário partia do princípio de que o sucesso esportivo acabaria levando a um crescimento comercial suficiente para sustentar a elevada carga de dívidas. Os títulos realmente vieram. Mas as receitas não cresceram rápido o suficiente para pagar os custos e as dívidas ligados a esse modelo.

A virada financeira

As consequências financeiras da transição para a Oaktree são vistas com mais clareza nos números do exercício de 2024/25. Eles mostram um clube que finalmente volta a lucrar com suas atividades diárias, mas que ainda carrega o legado financeiro da era Suning.

A demonstração de resultados já começa a parecer saudável e sustentável. O balanço ainda precisa ser mais recuperado.

Receitas e despesas

A Inter alcançou em 2024/25 uma receita recorde em suas principais atividades de cerca de €551 milhões, segundo o cálculo do Swiss Ramble. De acordo com os próprios números do clube, a receita ficou em aproximadamente €567 milhões.

A diferença se deve principalmente à forma como são contabilizadas as receitas de transferências e outras receitas adicionais. A receita cresceu cerca de €144 milhões em relação ao ano anterior. Isso equivale a um crescimento de aproximadamente 35%.

A maior contribuição veio das receitas de direitos de transmissão. Elas subiram para cerca de €265 milhões, um aumento de algo em torno de 50%. A longa campanha na Champions League e a participação na Copa do Mundo de Clubes geraram as principais receitas extras. Segundo os números disponíveis, a participação na Copa do Mundo de Clubes rendeu cerca de €31 milhões em receitas pontuais.

Ao mesmo tempo, isso mostra como essa fonte de receita pode ser volátil. Os valores pagos pela UEFA dependem fortemente do desempenho esportivo e da participação em competições europeias. Por isso, essas receitas são menos previsíveis do que, por exemplo, as receitas comerciais ou as receitas de um estádio próprio.

As receitas de jogos ultrapassaram €100 milhões pela primeira vez e chegaram a cerca de €104 milhões. Segundo o cálculo do Swiss Ramble, isso inclui aproximadamente €4 milhões em receitas de carnês de temporada. O balanço anual do clube não faz isso.

Só a semifinal da Champions League contra o Barcelona teria rendido cerca de €14 milhões. Com isso, foi estabelecido um novo recorde italiano de arrecadação em uma única partida. As receitas comerciais também cresceram, para cerca de €160 milhões. Isso se deveu a uma base de patrocinadores mais forte e a uma visibilidade internacional maior.

O contrato de patrocínio máster com a Betsson, segundo relatos valendo cerca de €30 milhões por ano, tornou-se o maior acordo de patrocínio de camisa da história do futebol italiano. Ao mesmo tempo, a Inter renovou a parceria com a Nike até 2031. Esse acordo garante, segundo as informações disponíveis, uma remuneração fixa anual de mais de €20 milhões. Com bônus por desempenho, o valor total pode se aproximar de €30 milhões por ano nas próximas temporadas.

Do lado dos custos, as despesas salariais subiram para cerca de €253 milhões. Isso representa aproximadamente €26 milhões a mais do que um ano antes. Uma parte importante desse aumento pode ser explicada pelos bônus recebidos por jogadores e comissão técnica em razão dos sucessos esportivos. Mais importante, porém, é que as receitas cresceram muito mais rápido do que os custos salariais.

Também caíram fortemente os custos que a Inter registra contabilmente com jogadores. Quando um clube compra um jogador, essa taxa de transferência não é registrada de uma só vez como custo. O valor é distribuído ao longo da duração do contrato. Esses custos anuais ficaram em cerca de €61 milhões, contra €96 milhões um ano antes. Quatro anos antes, esse valor ainda girava em torno de €137 milhões.

Com isso, a relação entre os custos do elenco e as receitas também melhorou consideravelmente. Se somarmos os salários e os custos com jogadores, os custos totais com jogadores chegam a cerca de €314 milhões.

Em relação às receitas ajustadas para a UEFA — €551 milhões de receita principal mais uma média de €36 milhões por ano em lucros com transferências ao longo de três anos — a relação ficou em aproximadamente 53,5%. Isso está bem abaixo do limite de 70% da UEFA.

Mesmo em um cenário menos favorável, em que a receita recuasse para cerca de €500 milhões, a relação, com aproximadamente 58,6%, ainda seria administrável. Isso aponta para um modelo de custos muito mais saudável do que nos anos de pico da era Suning.

O resultado final talvez conte a história mais clara. A Inter registrou um lucro líquido de cerca de €35 milhões. Mais importante ainda: o lucro das operações normais ficou em aproximadamente €69 milhões, antes mesmo das receitas com transferências.

Essa diferença é importante. Sob a Suning, as transferências eram muitas vezes uma espécie de solução financeira emergencial. Jogadores eram vendidos para compensar perdas estruturais das operações diárias.

Sob a Oaktree, o lucro parece vir cada vez mais do próprio clube de futebol, em vez da venda de jogadores valiosos. As transferências já não precisam mais cobrir os prejuízos. As operações diárias começam a se tornar sustentáveis por conta própria. Uma pequena ressalva, no entanto, ainda é pertinente: ainda temos poucos anos para testar esse desenvolvimento. Ainda assim, os números atuais apontam para um futuro financeiro promissor para a Inter.

Balanço

Apesar da volta ao lucro, o balanço da Inter continua mostrando as consequências do período anterior de propriedade. O patrimônio líquido seguia negativo e ficou em aproximadamente -€12 milhões. Ainda assim, foi uma melhora significativa em relação aos cerca de -€100 milhões de um ano antes.

A melhora veio, entre outros fatores, do lucro líquido, da conversão de empréstimos do proprietário em patrimônio líquido e de cerca de €52 milhões em dinheiro novo que a Oaktree injetou no clube.

Maurits Linders

Gráfico: evolução do patrimônio líquido da Inter

A evolução das dívidas totais também mostra que a recuperação avança passo a passo. A tendência é claramente positiva: as obrigações totais caíram a partir do seu nível mais alto. Ainda assim, os valores absolutos seguem consideráveis em relação ao patrimônio líquido da Inter. Isso ressalta o quanto de dívida foi acumulado durante a era Suning.

Maurits Linders

Gráfico: evolução das dívidas totais da Inter

Em resumo: receitas e despesas estão se recuperando mais rápido do que o balanço. A Inter já não registra prejuízo estrutural, mas o legado de anos em que o sucesso esportivo foi financiado em grande parte com dinheiro emprestado ainda não desapareceu por completo.

Fluxos de caixa

A quantidade de dinheiro que a Inter gerou com suas operações diárias melhorou consideravelmente em 2024/25. O clube reportou um fluxo de caixa das operações diárias de cerca de €107 milhões. Isso é quase certamente um dos resultados mais fortes da história recente do clube.

O Swiss Ramble chega a aproximadamente €146 milhões. A diferença está na forma como diferentes custos são incluídos. No valor mais baixo, estão contabilizados, entre outros, cerca de €6 milhões em depreciação de outros ativos, €35 milhões em juros pagos e aproximadamente €10 milhões em impostos pagos.

Essa diferença é importante. Antes do pagamento de juros e impostos, o clube de futebol gerava muito dinheiro. Depois do pagamento de juros e impostos, sobrava consideravelmente menos.

Ainda assim, a melhora é grande. Receitas maiores da UEFA, mais receitas em dias de jogo, crescimento comercial e menores custos com jogadores finalmente fizeram com que as atividades diárias realmente passassem a gerar muito dinheiro. Ao contrário dos anos anteriores, a Inter já não precisava depender principalmente de transferências ou de apoio financeiro do proprietário para manter o modelo de negócios em funcionamento.

Ao mesmo tempo, os investimentos em infraestrutura estão aumentando. A Inter teria planos para investir cerca de €100 milhões na modernização do centro de treinamento e de outras instalações importantes.

Isso está alinhado com a ênfase da Oaktree em melhorar os ativos do clube e criar valor no longo prazo. Trata-se de uma mudança de um investimento exclusivamente no elenco para investimentos que tornam o clube mais forte como organização. Essa mesma ideia desempenha um papel importante no projeto envolvendo San Siro, que será abordado na próxima parte.

Ainda assim, no conjunto, a Inter gastou cerca de €46 milhões em caixa a mais do que entrou. Esse déficit foi coberto em grande parte com cerca de €49 milhões em novo capital da Oaktree. Isso também deixa clara a tensão remanescente no modelo: as operações diárias melhoraram fortemente, mas a posição financeira do clube ainda precisa de apoio.

O quadro geral, portanto, é nuançado. A Inter voltou a lucrar com suas atividades diárias, gera uma quantidade significativa de dinheiro, reduz suas dívidas e tem indicadores financeiros muito melhores.

Ao mesmo tempo, o balanço ainda carrega as consequências do período anterior de propriedade. A virada começou, mas o processo de reduzir ainda mais as dívidas ainda não foi concluído.

O estádio, a venda e o futuro

O futuro da Inter gira agora em torno de três questões fortemente ligadas entre si: o desenvolvimento do novo San Siro, o momento em que a Oaktree acabará vendendo sua participação e a qualidade e sustentabilidade das receitas do clube. O estádio é a oportunidade mais clara de criar valor adicional no longo prazo.

Em setembro de 2025, a câmara municipal de Milão aprovou a venda do San Siro e da área ao redor para Inter e AC Milan. Os dois clubes planejam ali um novo estádio com cerca de 71.500 lugares como parte de um projeto de desenvolvimento maior.

O projeto prevê um estádio moderno desenhado por Foster + Partners e MANICA. Para o financiamento, estão envolvidos, entre outros, Goldman Sachs, JPMorgan, Banco BPM e BPER Banca.

Para a Inter, o motivo para querer um novo estádio é bastante simples. O clube ainda não é dono do seu estádio e, por isso, tem estruturalmente uma desvantagem em relação a muitos grandes clubes da Premier League. O atual San Siro é icônico, mas, por sua idade, pela estrutura de propriedade municipal e pelas possibilidades comerciais ultrapassadas, o estádio limita as receitas que a Inter pode extrair dele.

Como foi discutido na parte anterior desta minissérie sobre Milão, o estádio apresenta, entre outras, as seguintes limitações:

Possibilidades limitadas para experiências de luxo e pacotes corporativos

Número limitado de lugares VIP e corporativos

Pouco espaço para vincular atividades comerciais e imóveis ao estádio

Menos possibilidades de ganhar dinheiro fora dos dias de jogo

Possibilidades limitadas de gerar receitas com o nome do estádio

No mundo moderno do futebol, esses são fatores importantes. A métrica RevPEPAS, da Football Benchmark — receita por evento por assento disponível — mostra claramente a diferença:

AC Milan: €40

Inter: €41

Juventus (pico em 2018/19): €73

Real Madrid: €124

PSG: €137

O problema, portanto, não é que a Inter tenha poucos torcedores ou que a marca não seja suficientemente conhecida. Os dois clubes de Milão atraem regularmente mais de 70 mil espectadores. O problema é a infraestrutura.

Um estádio moderno poderia gerar exatamente o tipo de receita estável que grandes investidores profissionais valorizam muito: lugares premium, pacotes corporativos, naming rights, gastronomia, shows e outros eventos fora dos dias de jogo.

Isso se encaixa em um movimento mais amplo dentro do futebol europeu. Cada vez mais clubes tentam se tornar donos do próprio estádio para depender menos das receitas imprevisíveis de televisão e do desempenho esportivo. Ainda assim, o estádio também traz um dilema. O projeto pode custar mais de 1 bilhão de euros e provavelmente terá de ser financiado com uma combinação de capital próprio e empréstimos.

Para um clube que ainda está trabalhando para se recuperar da carga de dívidas da era Suning, isso é de grande importância. Um novo estádio pode elevar bastante o teto de receitas no longo prazo, mas também pode gerar uma nova carga de dívidas antes que a antiga tenha sido totalmente reduzida.

O novo San Siro – três opções

No momento, a Oaktree tem na prática três possibilidades estratégicas. A primeira é o papel de proprietário passivo. A Oaktree poderia estabilizar as finanças, refinanciar as dívidas, manter o desempenho esportivo em nível elevado e, em seguida, buscar um comprador com relativa rapidez.

Isso, no entanto, não parece muito provável. Com uma abordagem assim, a Oaktree não conseguiria incorporar por conta própria uma parte importante do valor futuro do estádio ao valor do clube. Isso tornaria a Inter menos atraente para potenciais compradores e provavelmente também reduziria o preço final de venda. Em resumo: haveria valor deixado na mesa.

A segunda e provavelmente mais lógica opção é preparar o projeto do estádio sobretudo para o futuro. Nesse cenário, a Oaktree não precisa necessariamente financiar e concluir o estádio por conta própria. O principal é garantir que o projeto se torne crível e executável.

Isso significa: obter as aprovações políticas necessárias, avançar no planejamento, desenvolver possibilidades de financiamento, reduzir incertezas e garantir que o projeto do estádio esteja tão avançado que um futuro comprador possa investir nele com confiança.

Essa diferença é crucial. Um comprador que assuma a Inter enquanto existe um projeto de estádio crível e avançado não compra apenas o clube atual. Ele também compra o crescimento futuro da lucratividade embutido nesse projeto. Mais segurança em torno do estádio torna, portanto, o clube mais valioso, porque as receitas futuras se tornam mais previsíveis e mais expansíveis.

A relação com o AC Milan também se torna estrategicamente importante por causa disso. A RedBird tem grande interesse em levar o projeto adiante, porque a infraestrutura é uma parte importante da sua própria estratégia de investimento para o Milan.

Para a RedBird, o estádio é sobretudo um motor de crescimento: uma forma de elevar fortemente as receitas recorrentes do clube. Para a Oaktree, o estádio é sobretudo uma forma de aumentar o valor da Inter e tornar a venda final mais atraente. Portanto, seus interesses não são exatamente os mesmos, mas são suficientemente paralelos para avançarem juntos. Ambos os proprietários precisam de segurança sobre a infraestrutura para possibilitar a próxima etapa da criação de valor de seus clubes.

Para mais informações sobre a estratégia de infraestrutura da RedBird no AC Milan, remeto ao meu artigo anterior sobre a abordagem da RedBird no AC Milan. A abordagem conjunta, além disso, torna o projeto financeiramente mais viável.

Inter e Milan podem dividir os custos de construção, infraestrutura, financiamento e operação. Com isso, cada clube precisa colocar menos dinheiro na mesa do que precisaria caso desenvolvesse um estádio separadamente.

Para a Inter, isso é ainda mais importante por causa das dívidas da era Suning que ainda permanecem. Um estádio compartilhado reduz a pressão financeira que um estádio totalmente próprio imporia à posição financeira do clube.

A terceira opção é tornar-se ele próprio o proprietário integral da nova infraestrutura. A Oaktree poderia então cofinanciar e acompanhar a construção até a entrega. No entanto, um projeto de mais de 1 bilhão de euros traz riscos políticos, construtivos, financeiros e de execução significativos. Além disso, os procedimentos burocráticos italianos podem atrasar bastante o cronograma.

Para um investidor focado em empresas financeiramente fragilizadas e que normalmente trabalha com um determinado período de investimento, provavelmente não é o ideal imobilizar capital por sete a dez anos em um projeto assim. É mais lógico que a Oaktree faça aquilo em que é boa: reduzir incertezas e garantir que um futuro comprador esteja disposto a pagar significativamente mais pela Inter.

De toda forma, a estratégia do estádio deve ser analisada com alguma nuance. Pesquisas sobre investimentos em estádios de futebol na Premier League mostram que ampliações de estádios existentes costumam estar associadas a melhores desempenhos esportivos nos anos seguintes.

Em estádios totalmente novos, essa relação é menos clara. Isso não reduz a lógica financeira do projeto. Apenas mostra que não podemos simplesmente presumir que um novo estádio levará automaticamente a mais títulos.

A lógica econômica mais ampla, porém, continua forte. Receitas mais estáveis e recorrentes provenientes de um estádio ampliam o espaço financeiro de que um clube dispõe para investir em seu elenco. E, como no futebol europeu existe uma forte relação de longo prazo entre o nível de gastos e o sucesso esportivo, uma infraestrutura melhor também pode ampliar, com o tempo, as possibilidades esportivas da Inter, tanto dentro quanto fora de campo.

Essa diferença também é diretamente relevante para a venda final do clube pela Oaktree. Nesse sentido, a avaliação de mais de 1 bilhão de dólares mencionada pelo Financial Times provavelmente deve ser vista mais como um piso do que como um teto, especialmente se nos próximos anos houver cada vez mais segurança em torno do estádio.

Ainda assim, permanece uma observação importante: a qualidade do lucro atual. O exercício de 2024/25 foi histórico do ponto de vista financeiro, mas parte do resultado veio de receitas que podem oscilar bastante e talvez não retornem todos os anos. Pense nas receitas da Copa do Mundo de Clubes, na longa campanha na Champions League e nas receitas de transferências.

O próprio Giuseppe Marotta indicou que a lucratividade futura ainda depende da participação na Champions League e das receitas de transferências. O modelo financeiro da Inter é, portanto, claramente mais saudável do que durante a era Suning, mas o clube ainda não está totalmente protegido contra decepções esportivas.

Um novo estádio não eliminará totalmente essa dependência, mas pode tornar a base de receitas consideravelmente mais estável e diversificada. E talvez essa seja, no fim, a principal lição da história financeira moderna da Inter: clubes de futebol podem tentar impor o sucesso mais rapidamente com dinheiro emprestado, mas são a infraestrutura e as receitas recorrentes que, no fim, garantem uma resiliência financeira duradoura.

Conclusão: o preço do sucesso

O lucro da Inter foi realmente merecido, mas ao mesmo tempo também viabilizado por financiamento. Primeiro, receitas futuras foram vendidas em 2017; depois, novamente em 2022; em seguida, refinanciadas outra vez em 2025. No fim, o credor acabou até se tornando dono do clube em maio de 2024.

A lição não é que clubes de futebol devam abandonar suas ambições. Ambição é essencial no futebol. A lição é que ambição sem colchão financeiro pode se tornar perigosa. Quando os gastos sobem mais rápido do que as receitas recorrentes e receitas futuras são usadas para pagar pelo sucesso de hoje, o controle lentamente se afasta do clube.

A Suning trouxe sucesso esportivo. Mas o preço disso foi uma dependência estrutural de financiamento externo. Os títulos e campeonatos da Inter foram reais. As dívidas por trás deles também.

No futebol moderno, a forma como um clube é financiado há muito tempo deixou de ser apenas uma escolha financeira. No fim, a maneira como um clube lida com dinheiro e dívidas pode até determinar quem é o dono do clube.