Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Da Premier League: talento marroquino compensa o Al-Ittihad pela perda de Anis Ben Hatira

Mercado da bola
A. Hadj Moussa
C. Talbi
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Argélia
Marrocos
Brentford x Sunderland
Brentford
Sunderland
Premier League
NEC Nijmegen x Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie
Argélia
Marrocos
Arábia Saudita
England
Países Baixos

O "Al Ameed" terá sucesso?

O clube saudita Al-Ittihad recorreu a um talento marroquino para compensar o fracasso na contratação do ponta argelino Anis Hadj Moussa, do Feyenoord, da Holanda.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que o Feyenoord recusou uma oferta de 30 milhões de euros do Al-Ittihad pelo ponta argelino, diante do fechamento da janela de transferências de verão e da impossibilidade de contratar um novo jogador em seu lugar.

A rede "Sky Sports" afirmou que o Al-Ittihad entrou em negociações com o clube inglês Sunderland para contratar seu ponta marroquino Chemsdine Talbi durante a atual janela de transferências de verão.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

A rede esclareceu que o clube inglês está aberto à saída de Talbi neste verão, especialmente depois de tê-lo deixado de fora de sua lista europeia na atual temporada.

O Al-Ittihad não é o único clube interessado em contratar o jogador de 21 anos, já que terá de disputar a negociação com os clubes turcos Galatasaray e Beşiktaş, segundo o confiável jornalista Sacha Tavolieri.

O "Al-Ittihad" pode contar com a presença de seu atacante marroquino Youssef En-Nesyri em suas fileiras, já que ele joga pelo clube desde a última janela de transferências de inverno, o que pode motivar Talbi a se juntar a ele.

O ponta marroquino chegou ao Sunderland durante a última janela de transferências de verão, vindo do belga Club Brugge, por 18 milhões de libras esterlinas, disputando 31 partidas pelo clube, nas quais marcou 4 gols e deu duas assistências.

O Al-Ittihad deseja contratar um novo ponta para comandar o lado direito nesta temporada, depois de seu astro francês Moussa Diaby ter deixado o clube rumo ao alemão Bayer Leverkusen, anteontem, terça-feira.

O nome do clube saudita foi associado a diversos pontas na janela de transferências de verão, o mais recente deles o argelino Anis Hadj Moussa, mas ele não conseguiu contratar nenhum deles até o momento.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google