O egípcio Mohamed Salah, estrela do Trabzonspor, entrou em ação para fechar uma nova contratação para o seu time horas antes do encerramento da janela de transferências de verão na Turquia.

O brasileiro Richarlison segue se movimentando para definir o seu futuro, diante da incerteza em relação à sua situação no Tottenham e da sua proximidade de deixar o clube, após o fechamento da janela de transferências no Campeonato Inglês.

De acordo com o que revelou a rede "ESPN", Salah e o seu novo companheiro no Trabzonspor, Fabinho, entraram em contato com Richarlison nos últimos dias para convencê-lo a se transferir para o time turco neste verão.

Richarlison parece aberto a viver uma nova experiência, diante da falta de um clima adequado para a sua permanência no Tottenham. No entanto, os próximos ao jogador não demonstram grande otimismo quanto à possibilidade de concretizar a negociação antes do fechamento do mercado de transferências na Turquia, na noite desta sexta-feira.

Por outro lado, o Trabzonspor segue com as suas tentativas de convencer a diretoria do Tottenham a liberar o atacante brasileiro, depois de o clube inglês ter recusado uma nova proposta do seu equivalente turco no valor de 20 milhões de euros.

Caso o clube turco fracasse em chegar a um acordo com o Tottenham antes do prazo final, Richarlison poderá recorrer a outras opções, entre elas a transferência para o Campeonato Saudita, cujo mercado fecha no próximo dia 12 de outubro, ou aguardar até o próximo mês de janeiro, data da reabertura da janela de transferências na Europa.

Tornou-se certo que a trajetória de Richarlison no Tottenham se aproxima do fim, mas a maneira como a relação entre as duas partes pode terminar parece distante do cenário ideal.

O período recente registrou um desentendimento entre o jogador e a diretoria do clube quanto à forma de conduzir as negociações, o que fez com que Richarlison se sentisse decepcionado com a postura dos dirigentes do Tottenham.

Ao mesmo tempo, o treinador Roberto De Zerbi deixou claro que o atacante brasileiro não faz parte dos seus planos para a atual temporada, tendo sido colocado para treinar com o time sub-21, antes de também ser excluído da lista do Tottenham inscrita para disputar a Premier League.

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