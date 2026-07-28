O Al-Ittihad encontrou uma nova solução para a crise que enfrenta no meio-campo neste momento, e ela está em Luxemburgo.

O Al-Ittihad busca reforçar o meio-campo com pelo menos duas contratações, especialmente após a saída do brasileiro Fabinho, com o fim de seu contrato, além da lesão que atinge o malinês Mamadou Doumbia desde o fim da temporada passada.

O jornalista saudita Majed Hood disse, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social "X", que o Al-Ittihad está em negociações avançadas para contratar Leandro Barreiro, meio-campista do Benfica e da seleção de Luxemburgo.

Barreiro atua principalmente na posição de volante de contenção, além de ter a capacidade de jogar como armador ou como meio-campista defensivo, o que o torna uma opção ideal para o treinador alemão Jens Wiesing.

Aos 26 anos, ele joga pelo Benfica desde 2024, quando chegou de forma gratuita, após o fim de seu contrato com o Mainz, tendo disputado 97 partidas pelo clube, nas quais marcou 11 gols e deu 12 assistências.

Por outro lado, Barreiro joga pela seleção de Luxemburgo desde sua primeira convocação em 2018, tendo disputado desde então 73 partidas internacionais, nas quais marcou dois gols e deu 8 assistências.

Vale lembrar que o Al-Ittihad teve seu nome associado à contratação de diversos jogadores de meio-campo no período recente, como os egípcios Imam Ashour e Marwan Attia, os marroquinos Sofyan Amrabat e Azzedine Ounahi, e os nigerianos Raphael Onyedika e Wilfred Ndidi.