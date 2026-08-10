Da La Masia ao Bernabéu: Cucurella diz que o Real Madrid é o maior da Europa

O espanhol Marc Cucurella falou sobre o que sentiu após sua transferência para o Real Madrid, afirmando que vestir a camisa do clube merengue representa um momento excepcional em sua carreira, embora seu início no futebol tenha sido na academia do Barcelona, "La Masia".

Cucurella realizou seu primeiro treino com o Real Madrid sob o comando do técnico José Mourinho, depois de passar pelos exames médicos, antes de conceder suas primeiras declarações como novo jogador do elenco.

Cucurella disse, em declarações publicadas pelo jornal Marca: "É um orgulho. Acredito que poucas pessoas podem dizer que vestiram essa camisa. Vimos grandes lendas, é um clube com uma grande história e o maior clube da Europa".

E acrescentou: "Estar aqui hoje é um privilégio e uma honra, e acima de tudo uma recompensa por todo esse esforço que fiz ao longo da minha carreira. Esperei muito tempo, pareceu que demorou bastante, mas agora estou aqui".

Cucurella relembra as noites do Real Madrid

O lateral espanhol revelou que acompanhou ao longo dos últimos anos diversos momentos históricos do Real Madrid de fora do gramado, antes de ter agora a oportunidade de participar deles com a camisa do time.

E disse: "Como espectador, vi todas aquelas noites mágicas, as viradas no Bernabéu e todos os títulos da Liga dos Campeões que o time levantou".

E prosseguiu: "Como jogador, e como criança que começa a jogar futebol, é muito difícil recusar a oportunidade de jogar por um clube como este. A oportunidade veio até mim e não hesitei nem por um instante. Ter a chance de viver isso por dentro e participar dela é uma responsabilidade enorme, mas também um desafio bonito e importante".

A impressão de Cucurella sobre Mourinho

O jogador falou sobre seu início com José Mourinho, esclarecendo que o clima inicial sob o comando do técnico português foi positivo.

E disse: "Muita confiança e espontaneidade. Temos que fazer em campo aquilo que fazemos bem e, acima de tudo, nos divertir. Acredito que o que todos nós queremos é vencer e ter um grande ano".

Ele também revelou sua satisfação em conhecer seus novos companheiros, dizendo: "Eu já estava animado para conhecer meus companheiros. Conversei com alguns deles depois que me enviaram mensagens. O início foi muito bom".

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