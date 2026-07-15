Da Egito à Inglaterra... Como o número 92 se tornou um ícone da Argentina na Copa do Mundo?

O número 92 tornou-se o símbolo da seleção argentina em sua trajetória rumo à final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção argentina se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Inglaterra por 2 a 1, na quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais.

A seleção latino-americana garantiu sua vaga na segunda final consecutiva em um cenário dramático, depois de reverter uma desvantagem de 0 a 1 para uma vitória por 2 a 1 em menos de 10 minutos.

Enquanto Enzo Fernández marcou o gol de empate aos 85 minutos, o gol da vitória decisiva saiu dos pés de Lautaro Martínez aos 2 minutos do tempo de acréscimo (92), depois que ele desviou um cruzamento de Lionel Messi para o fundo da rede com uma cabeçada.

Lautaro repetiu o que seu companheiro Enzo Fernández havia feito oito dias antes, mais precisamente na terça-feira retrasada, durante o confronto contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Enquanto o placar indicava um empate em 2 a 2, Enzo marcou o gol decisivo na segunda segunda do tempo de acréscimo (92), após desviar um cruzamento de Lautaro Martínez para dentro do gol com uma cabeçada.

Vale lembrar que a seleção argentina disputa a final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, após ter disputado a final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando conquistou o título ao derrotar a seleção da França.