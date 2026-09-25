Da dedução de pontos ao rebaixamento: punições severas aguardam o Manchester City

O Manchester City vive horas decisivas para conhecer a punição decorrente de sua condenação em 114 das 115 acusações relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League, depois que o resultado do caso foi anunciado, enquanto o clube se prepara para recorrer da decisão diante de uma comissão específica.

De acordo com o que noticiou o site "The Athletic", as acusações incluíram o fato de o Manchester City não ter apresentado informações financeiras precisas ao longo de 9 temporadas, de 2009-2010 a 2017-2018, além de não ter revelado por completo os detalhes dos salários do ex-treinador Roberto Mancini durante o período de 2009-2010 até 2012-2013.

As infrações objeto do caso remontam a um período em que o Manchester City conquistou 3 títulos da Premier League, além de dois títulos da Copa da Inglaterra, 4 títulos da Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra.

Os regulamentos da Premier League preveem um conjunto de punições que podem ser aplicadas de acordo com a natureza das infrações e sua comprovação, ao passo que a punição final ao Manchester City ainda não foi definida até o momento.

Lista das possíveis punições que o Manchester City enfrenta:

- Advertência oficial.

- Pesadas multas financeiras.

- Perda de pontos com efeito retroativo, com a definição do tamanho da dedução de acordo com a gravidade das infrações.

- Retirada de títulos conquistados pelo clube durante as temporadas afetadas pela decisão, caso a punição final assim determine.

- Privação das receitas das competições da UEFA.

- Exclusão da Premier League e rebaixamento, como uma das opções disciplinares mais severas colocadas em pauta caso sejam aplicadas as punições previstas.

- Proibição de registrar novos jogadores nas listas do time para as competições europeias.

- Limitação do número de jogadores que o clube pode registrar em sua lista para as competições europeias.

- Exclusão das competições da UEFA.

- Exclusão de futuras competições europeias.

A sensibilidade do caso aumenta para o Manchester City diante dos relatos que falam sobre a possibilidade de aplicação de algumas punições com efeito retroativo, o que pode abrir a porta para uma revisão de resultados ou títulos anteriores, embora isso permaneça vinculado ao que a comissão competente vier a decidir na punição final.

O Manchester City tem o direito de recorrer da decisão, o que significa que a divulgação da punição não representará necessariamente o fim do percurso jurídico do caso, que é considerado um dos maiores processos disciplinares na história da Premier League.