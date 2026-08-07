Da cozinha ao gramado: como Mourinho mudou as regras da vida no Real Madrid?

O português José Mourinho impôs uma série de novas regras dentro do Real Madrid, que abrangeram diversos detalhes da vida diária dos jogadores, começando pela alimentação e disciplina, até chegar aos programas de recuperação de lesões, no âmbito de sua busca por deixar sua marca desde a chegada ao clube.

Segundo o jornal espanhol As, Mourinho chegou ao Real Madrid e estudou a situação dentro da cidade esportiva de Valdebebas, antes de decidir realizar amplas mudanças, após concluir que o sistema precisava de mais controle e do estabelecimento de novas regras que carregassem sua marca.

O jornal apontou que os jogadores gozavam anteriormente de todas as facilidades que lhes permitiam organizar o seu dia como quisessem, mas o treinador português decidiu apertar o controle, não apenas durante os treinos, mas também sobre tudo o que envolve a vida do jogador, incluindo a alimentação, a recuperação de lesões e até o cumprimento dos horários de chegada a Valdebebas.

O As afirmou que essas regras não são aplicadas apenas por meio do rigor, mas com firmeza e convicção, já que Mourinho considera que a construção do espírito de grupo representa um elemento fundamental em seu projeto. Por isso, o clube publicou uma imagem em que apareciam todos os jogadores e membros da comissão técnica comendo juntos em Valdebebas, em uma cena que não era habitual antes.

O treinador português considera esse hábito uma parte importante do fortalecimento da união dentro do time, depois de ter se acostumado a aplicá-lo durante sua passagem pelo Benfica, antes de trazê-lo para o Real Madrid.

O As citou fontes de dentro do clube, que disseram: "Ele quer fortalecer o espírito de grupo e a unidade, e as coisas estão indo de forma que desperta entusiasmo", enquanto outras fontes afirmaram que "o clima está muito bom", mensagens que recebem grande valorização dentro do clube após o fim da temporada passada, que testemunhou muita tensão.

As mudanças abrangeram também a questão da alimentação, onde o nutricionista deixou de se limitar a oferecer consultorias, passando a ser o responsável pela elaboração dos cardápios do café da manhã e dos lanches de forma obrigatória e previamente definida.

Todas as refeições passaram a ser concebidas de modo a favorecer o desempenho esportivo, longe das escolhas pessoais, depois de ter havido maior liberdade no passado.

O jornal espanhol esclareceu que essas mudanças não provocaram nenhum conflito dentro do vestiário, tendo sido, ao contrário, recebidas com satisfação.

No que diz respeito à disciplina, o relatório apontou que a nova política de punições não enfrentou descontentamento por parte dos jogadores, já que não se baseia em multas financeiras, mas na imposição de treinos individuais dentro da academia, longe dos treinos coletivos.

Todos os jogadores se comprometem a comparecer a Valdebebas uma hora inteira antes do horário de início do treino, e qualquer atraso é seguido de punição, sem exceções ou distinção entre os jogadores.

Já no tópico das lesões, a recuperação passou a ser feita dentro de Valdebebas, mesmo em caso de recurso a treinadores pessoais, com os programas sendo executados pela manhã e à noite dentro da cidade esportiva.

Não é mais permitido submeter-se a tratamentos externos, mantendo-se a total coordenação com o clube e sua equipe especializada em preparação física.

O As afirmou que o processo de recuperação deixou de ser uma questão individual, tornando-se mais coletivo e submetido a maior supervisão do que em qualquer momento anterior, no âmbito de novos hábitos por meio dos quais Mourinho busca se livrar das práticas anteriores que não lhe agradavam, partindo de sua convicção de que as exigências de disciplina começam antes de a bola se mover, e se tornam mais rigorosas sob seu comando.