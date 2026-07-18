Fozinha não precisou levantar a taça para se tornar uma das maiores estrelas da Copa do Mundo de 2026. Em poucas semanas, o goleiro da seleção de Cabo Verde passou de um jogador longe dos holofotes a um fenômeno global, com a mídia disputando entrevistas com ele, enquanto o número de seguidores nas redes sociais subiu para dezenas de milhões, em uma história excepcional que ultrapassou os limites do campo de futebol. Apesar de tudo o que aconteceu, o experiente goleiro afirma que a fama não mudou sua personalidade e que continua fiel à sua humildade e ao sonho de continuar jogando no mais alto nível.

Fozinha chegou à Copa do Mundo como goleiro da seleção de Cabo Verde e deixou o torneio como uma das figuras mais famosas do mundo. Em pouco tempo, passou de jogar longe dos holofotes a aparecer em fotos, conceder entrevistas à mídia internacional e conquistar milhões de seguidores nas redes sociais.

Apesar dessa grande transformação, Fozinha afirma que a fama não mudou nada em sua personalidade e disse, em declarações ao jornal espanhol “Marca”: “A fama não me mudou muito, e preciso continuar sendo eu mesmo”.

As declarações do goleiro foram feitas durante sua participação no Torneio das Lendas, organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) no Rockefeller Center, em Nova York, onde estiveram presentes vários campeões mundiais e estrelas que conquistaram a Liga dos Campeões, além de nomes que fizeram história no futebol nas últimas décadas. Apesar de todo esse elenco de estrelas, muitos torcedores procuravam por uma pessoa em particular: o goleiro de Cabo Verde.

29 milhões de motivos para acreditar

A história de sua fama começou durante o confronto contra a Espanha na Copa do Mundo. Antes do início da partida, o número de seguidores de Fozinha no Instagram era de apenas cerca de 50 mil, mas o desempenho impressionante que ele apresentou diante da seleção espanhola mudou tudo.

Em poucos dias, o número de seguidores dele saltou para cerca de 14 milhões, antes de ultrapassar 28 milhões ao final do torneio, tornando-o o jogador mais seguido durante a Copa do Mundo, superando até mesmo o norueguês Erling Haaland. Hoje, o número de seguidores dele chegou a cerca de 29 milhões.

Ele comentou sobre isso dizendo: “Antes do torneio, dizíamos que éramos de Cabo Verde, mas 90% da população mundial não sabia onde ficava. Agora, todo mundo conhece Cabo Verde, e isso é extremamente importante para nós”.

O confronto com Messi... um sonho realizado

Vizinha relembrou o confronto contra a seleção argentina, afirmando que foi um dos momentos mais bonitos de sua carreira.

Ele disse: “O confronto contra a Argentina foi incrível. Ficamos empatados até o final da partida e tivemos chances de vencer. Foi um grande momento para mim e para a seleção de Cabo Verde, e mostramos ao mundo que temos muita qualidade”.

Além disso, essa partida lhe deu a oportunidade de realizar um de seus maiores sonhos: enfrentar o lendário argentino Lionel Messi. Ele acrescentou, com um sorriso: “Messi é um jogador que dispensa apresentações. Para mim, ele é o melhor do mundo. Ele joga há mais de 20 anos, e enfrentá-lo foi um grande prazer”.

Não busca contrato por causa da fama

Apesar da enorme popularidade que conquistou, Vazinha não quer que sua fama se transforme em mera ferramenta de marketing.

O goleiro afirmou: “Quero jogar futebol por mais um ou dois anos, talvez três. Vou ver como meu corpo vai reagir, mas sou jogador sem contrato e estou em busca de um bom projeto, e espero encontrar um time adequado em breve”.

Ele esclareceu que não deseja se juntar a nenhum time apenas por causa do alvoroço da mídia que acompanhou seu destaque na Copa do Mundo, mas sim que está em busca de um clube que acredite em seu potencial como goleiro, valorize sua experiência e lhe dê a oportunidade de continuar competindo.

Nos últimos tempos, o nome de Fozinia foi associado a uma transferência para a Major League Soccer, e surgiram notícias sobre o interesse do Inter de Miami em contratá-lo, mas o goleiro negou a existência de qualquer acordo até o momento.

Quando questionado diretamente sobre a possibilidade de se transferir para o Inter de Miami, ele limitou-se a responder: “Não sei”.