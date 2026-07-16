Da banheira à final da Copa do Mundo... A foto icônica de Messi e Yamal volta a ser destaque

No domingo à noite, os olhos dos fãs de futebol estarão voltados para o estádio “MetLife”, em Nova York, onde as seleções da Espanha e da Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo de 2026, em um confronto histórico que reúne, pela primeira vez, o lendário argentino Lionel Messi e o promissor talento espanhol Lamine Yamal.

A partida traz uma história excepcional entre um jogador amplamente considerado um dos maiores da história do futebol e um jovem talento que alguns apontam como um dos principais sucessores nos campos internacionais; embora haja uma diferença de 19 anos entre eles, mas os dois compartilham vários pontos em comum, sendo os mais notáveis a formação na academia La Masia, do Barcelona, além de vestirem a camisa número 10 pelo time catalão.

Embora Messi e Yamal nunca tenham se enfrentado em uma partida oficial, o primeiro encontro entre eles ocorreu há muitos anos, mais precisamente poucos meses após o nascimento do astro espanhol, sem que nenhum dos dois imaginasse que aquele momento se tornaria uma das imagens mais famosas da história do futebol.

Foto de 2007 que mostra Messi com o pequeno Yamal volta a circular

Antes do Campeonato Europeu de 2024, o pai de Lamine Yamal republicou uma foto rara que mostra Lionel Messi, que na época tinha 20 anos, ajudando a dar banho em seu filho, que tinha apenas 5 meses, após ter nascido em 13 de julho de 2007.

A foto, tirada pelo fotógrafo espanhol Juan Monfort em dezembro de 2007, foi publicada em um calendário beneficente de 2008 organizado pela Fundação Barcelona em parceria com o jornal catalão “Sport”, no qual vários jogadores do time participaram de uma sessão de fotos ao lado de crianças, com o objetivo de arrecadar fundos para a UNICEF e outras instituições de caridade da Catalunha.

O menino Lamine Yamal estava presente naquela campanha acompanhado de sua mãe, Sheila Ibáñez, enquanto ninguém imaginava, naquela época, que aquele menino se tornaria, anos mais tarde, um dos maiores talentos do futebol mundial, nem que o jovem jogador que aparecia ao seu lado se tornaria uma das lendas do esporte.

O fotógrafo descobriu a identidade do menino 17 anos depois

O fotógrafo Juan Monfort revelou, em declarações publicadas pelo jornal “The Athletic” em 2024, que só soube da identidade da criança na foto anos depois, quando descobriu que o bebê que aparecia ao lado de Messi era Lamine Yamal.

Monfort disse: “É inacreditável. Naquela época, ninguém poderia imaginar que aquele menino se tornaria um jogador desse calibre. E ninguém sabia também que Messi se tornaria a lenda que conhecemos hoje. Estamos falando do ano de 2007, quando ele ainda estava no início de sua trajetória no Barcelona”.

O fotógrafo acrescentou: “O destino desempenha um papel importante nessas situações; a probabilidade de algo assim acontecer era quase como ganhar na loteria”.

Monfort explicou que tirar a foto não foi fácil, dizendo: “Eu me esforcei muito para que ela desse certo. Messi era tímido no início da carreira e estava ainda mais tímido naquela época; de repente, ele se viu segurando uma criança pequena dentro de uma bacia de plástico cheia de água. No começo, não houve muita interação, e foi um momento difícil para todos, mas as coisas foram melhorando aos poucos e, no final, saiu uma foto muito bonita”.

Ele destacou que a mãe de Lamine Yamal desempenhou um papel importante no sucesso da foto, confirmando que a identidade da criança só foi descoberta anos depois, quando um de seus colegas do jornal “Sport” perguntou a ele sobre a foto.

Monfort disse: “Ele me perguntou se aquela foto era minha, e eu respondi que sim. Ele me enviou a foto, então perguntei quem era a criança, e ele começou a rir e disse: ‘Lamin, Lamin’”.

E acrescentou, sorrindo: “É, sem dúvida, a foto mais famosa que tirei na vida. A chance de tudo isso acontecer era equivalente a ganhar na loteria. É uma oportunidade que surge uma vez em um milhão”.

Yamal: Messi é o melhor jogador da história

Embora Yamal fosse muito pequeno e não se lembre daquele momento, ele cresceu admirando muito Lionel Messi, a quem considera uma das maiores fontes de inspiração em sua carreira.

Em declarações anteriores ao jornal “Mundo Deportivo”, Yamal disse: “Messi é o melhor jogador de futebol da história e também o melhor atleta. Para mim, ele não é apenas mais um exemplo a seguir; todos o respeitam por tudo o que conquistou e pelo exemplo que dá com suas ações, e espero seguir o mesmo caminho”.

Dezenove anos depois da foto que os reuniu em Barcelona, Messi e Yamal se preparam agora para escrever um novo capítulo de suas histórias, mas desta vez dentro de campo, na maior partida possível: a final da Copa do Mundo.

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