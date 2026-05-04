Curiosidade: o Heracles Almelo já se despede do jogador que vai para a Copa do Mundo

O Heracles Almelo se despediu de Ajdin Hrustic. O australiano de 29 anos já disputou sua última partida pelo clube.

Hrustic, que foi titular durante toda a temporada, já não fazia parte da escalação do Heracles para a partida contra o PEC Zwolle (derrota por 1 a 0).

Após o jogo, o técnico Ernest Faber confirmou à ESPN que Hrustic não voltará. “Ajdin se despediu do grupo. Ele vai se preparar para a Copa do Mundo. É um bom jogador que vai deixar o clube.”

“Ele é um embaixador para nós e combinamos certas coisas entre nós. Na próxima temporada ele também não estará conosco, então lhe damos liberdade e colaboramos de bom grado”, afirmou Faber.

Hrustic vai, portanto, se concentrar na Copa do Mundo com a Austrália. Os Socceroos jogam na fase de grupos contra a Turquia (14 de junho), os Estados Unidos (19 de junho) e o Paraguai (26 de junho). O experiente jogador perderá os últimos jogos do Heracles contra o Telstar (10 de maio) e o FC Groningen (17 de maio).

Aliás, também há boas notícias em torno do Heracles, que sofreu rebaixamento. Walid Ould-Chikh permanecerá, salvo imprevistos, no Heracles Almelo.

O meio-campista de 26 anos será transferido definitivamente do Eintracht Braunschweig, conforme confirmaram fontes ao Voetbal International.