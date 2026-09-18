Os fãs do Campeonato Italiano, transmitido pela stc tv, aguardam um confronto inesperado entre Roma e seu visitante Inter de Milão, amanhã, sábado, no âmbito da quinta rodada da Serie A, no estádio Olímpico.

Roma divide a liderança da Serie A com a Inter de Milão, atual campeã, com 12 pontos cada, com vantagem para os Lobos da capital pelo saldo de gols.

A rede de estatísticas Opta informou que o confronto entre Roma e Inter de Milão é o que mais registra gols na história do Campeonato Italiano, após ter presenciado a marcação de 540 gols ao longo de 186 partidas, sendo 305 gols da Inter de Milão e 235 gols da Roma.

A Inter de Milão não perdeu em 16 dos seus últimos 18 jogos contra a Roma no Campeonato Italiano, conquistando 10 vitórias e 6 empates. Mais especificamente, o Nerazzurri venceu 9 dos seus últimos 11 jogos no campeonato contra o Giallorossi, contra duas derrotas, e marcou 24 gols nesse período.

A Inter de Milão também conquistou a vitória em todos os seus cinco últimos jogos fora de casa contra a Roma no Campeonato Italiano, com um total de 11 gols marcados, contra apenas dois da Roma, e essa já é a mais longa série de derrotas consecutivas da Roma em casa diante de um mesmo adversário na história de suas participações na Serie A.

De modo geral, a Roma não venceu a Inter de Milão no estádio Olímpico em competições do Campeonato Italiano desde 2 de outubro de 2016, tendo disputado desde então 9 jogos em casa contra a Inter, dos quais 3 terminaram em empate e 6 em derrota.

A Opta prosseguiu: "A Roma conquistou a vitória nos seus últimos 9 jogos no Campeonato Italiano, e na história de suas participações na competição só conseguiu 10 vitórias consecutivas ou mais duas vezes: 11 vitórias entre maio e outubro de 2013, e 11 vitórias entre dezembro de 2005 e fevereiro de 2006".

A Roma pode conquistar a vitória em seus cinco primeiros jogos no Campeonato Italiano nesta temporada pela terceira vez apenas em sua história, após ter feito isso nas temporadas 2014-2015 e 2013-2014.

Por outro lado, a Inter de Milão pode conquistar 5 vitórias em seus primeiros 5 jogos no Campeonato Italiano pela quinta vez apenas, após ter conseguido isso nas temporadas 2023-2024, 2019-2020, 2015-2016 e 1966-1967.

O confronto entre Roma e Inter de Milão representa um embate entre os dois times que marcaram o maior número de gols no Campeonato Italiano nesta temporada, sendo 13 gols da Inter de Milão e 12 gols da Roma, além de serem os que mais finalizaram no gol, com 32 finalizações da Inter e 31 da Roma, e os que mais tocaram na bola dentro da área do adversário, com 183 da Roma e 177 da Inter.

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