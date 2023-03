Cuiabá x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Verde

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Vila Nova se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), na Arena Pantanal, às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida terá transmissão ao vivo da Cuiabá TV, na internet.

Após vencer o duelo de ida por 2 a 0, o Cuiabá entra em campo com a vantagem do empate, ou podendo perder por até um gol de diferença.

Já o Vila Nova não vive um bom momento. O time vem de eliminações no Campeonato Goiano e da Copa do Brasil, e agora precisa ganhar por três gols de diferença para avançar, ou por dois para levar a decisão às penalidades. Vale lembrar que a Copa Verde é a única chance do time foiano de garantir vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Cuiabá: João Carlos; Matheus Alexandre, Alan Empereur e Marllon; Ronald, Vinícius Boff, Fernando Sobral e Rodriguinho; Gabryel Freitas, Deyverson, Wellington Silva. Técnico: Ivo Vieira.

Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, João Lucas e Marlone; Victor Andrade, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?