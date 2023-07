Cuiabá x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (2), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Santos se enfrentam na noite deste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três jogos, com um empate (Corinthians) e duas derrotas seguidas (Botafogo e Vasco), o Cuiabá luta para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 12 pontos, e está a um do Goiás, equipe que abre o Z-4. Sem o técnico António Oliveira, expulso contra o Vasco na última rodada, a equipe será comandada pelo auxiliar Bruno Lazaroni.

Do outro lado, o Santos, eliminado da Copa Sul-Americana, volta a sua atenção total para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há seis jogos no torneio, com três empates e três derrotas, o técnico Paulo Turra, que estreou com um empate sem gols diante do Blooming, da Bolívia, ligou o sinal de alerta.

"Temos que nos preocupar, sim. Conversei para aplicar comportamentos dentro da nossa ideia. Convicção que através do trabalho, com esses comportamentos, dentro da ideia de jogo, vamos recuperar a confiança. Não é em estalar de dedos, mas estamos em estado de emergência. Minha opção pelos jovens é justamente para observar eles e colocar nessa situação. Estamos no Santos. É o preço que paga por estar num grande clube. Tenho que ter equilíbrio, sensatez,. É esse processo que vamos fazer", afirmou o treinador.

"Temos que encarar de frente. Não fugir da responsabilidade. Temos bastante campeonato pela frente, mas com emergência. Dentro da minha convicção, nesses quatro dias, tirando o resultado, estou contente com o aproveitamento. Lógico que não aconteceu a vitória. Mas tenho que ter equilíbrio de cobrar, apoiar e montar o processo do próximo jogo, que será uma decisão. Não estou aqui para falar loucuras. Pedi muita intensidade, competição, vibração, ebulição no vestiário. O nosso vestiário está muito forte, mas não é num estalar de dedos. O caminho está aí e vai acontecer", completou.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em quatro jogos disputados entre as equipes, foram dois empates e uma vitória para cada lado. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme; Raniele, Denilson e Filipe Augusto; Quagliata (Iury Castilho), Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar).

Santos: João Paulo; Gabriel, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Dodi e Fernández; Mendoza, Lucas Lima e Soteldo; Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

Desfalques

Cuiabá

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Alan Empereur e Fernando Sobral estão fora, assim como António Oliveira, expulso contra o Vasco na última rodada.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?