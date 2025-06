Cuiabá x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (06), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Paysandu se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 21h35 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Embalado por vitórias sobre o Athletic por 2 a 0 e o Vila Nova por 1 a 0, o Cuiabá volta a campo buscando se manter no G-4 da Série B. Com 18 pontos conquistados, o Dourado acumula cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Aproveitamento de 60% no torneio.

"É um campeonato difícil. Restam ainda 28 rodadas. Vamos seguir firmes, jogar para frente. Sexta-feira já tem jogo de novo", afirmou o técnico Guto Ferreira.

"O Paysandu é um time com elenco forte, apesar da posição na tabela. Surpreendeu em alguns jogos fora de casa. Vamos trabalhar bem durante a semana, recuperar os jogadores e organizar o time da melhor forma. Esperamos contar com o apoio do nosso torcedor na Arena Pantanal, com um bom público, para buscar mais uma vitória que pode nos consolidar de vez no G4", completou.

Na outra ponta da tabela, o Paysandu vive um cenário oposto. Lanterna da Série B, o clube paraense enfrenta um momento crítico. Em 10 jogos, o Papão somou apenas quatro pontos, com quatro empates, seis derrotas e nenhuma vitória até aqui. A próxima rodada marcará a estreia do técnico Claudinei Oliveira, que chega com a missão de iniciar uma reação e tirar o Papão da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Patrick De Lucca, Denilson e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Edu.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Maurício Antônio, Quintana e PK; Martínez, Matheus Vargas e Leandro Vilela; Borasi, Rossi e Benítez.

Desfalques

Cuiabá

Pedrinho está afastado, enquanto Nathan e Yamil Asad estão lesionados.

Paysandu

André Lima cumprirá suspensão.

Quando é?