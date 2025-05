Cuiabá x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (11), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Operário-PR se enfrentam neste domingo (11), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela sétima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na briga pelo G-4, o Cuiabá busca manter a invencibilidade na Série B. Com 12 pontos conquistados, o Dourado vem embalado por vitórias sobre o Volta Redonda e a Ferroviária, ambas por 1 a 0, além de um triunfo por 2 a 1 contra o Athletico-PR. A equipe também empatou com o Avaí em 2 a 2, e com Atlético-GO e CRB, ambos por 1 a 1..

Por outro lado, o Operário-PR está na briga contra o rebaixamento. Com sete pontos até o momento, a equipe registra vitórias sobre o Criciúma por 2 a 1 e América-MG por 1 a 0, empatou sem gols com o Paysandu, e foi derrotado pelo Avaí por 1 a 0, Goiás por 2 a 1 e Coritiba por 2 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Juan Christian, Pedrinho e Derik Lacerda.

Operário: Elias; Zuluaga, Joseph, Allan Godói e Cristiano; Jacy, Neto Paraíba e Boschilia; Allano (Ronald), Daniel Amorim (Vinicius Mingotti) e Marcos Paulo.

Desfalques

Cuiabá

Denilson cumprirá suspensão.

Operário-PR

Thales Oleques e Diogo Mateus estão machucados.

Quando é?