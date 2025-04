Cuiabá x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Ferroviária se enfrentam neste domingo (27), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Invicta na Série B, a Ferroviária soma seis pontos e ocupa a parte intermediária da tabela. Até o momento, a equipe empatou sem gols com Amazonas e Volta Redonda, ficou no 1 a 1 com o Remo e venceu o Atlético-GO por 2 a 0. Agora, a Ferroviária busca embalar para se aproximar do G-4 da competição.

O Cuiabá ocupa a oitava posição na Série B, com oito pontos conquistados. A equipe soma vitórias sobre o Volta Redonda, por 1 a 0, e sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, além de empates contra o Avaí, por 2 a 2, e o Atlético-GO, por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Mateus Pasinato, Mateusinho, Nathan, Alan Empereur, Sander, Lucas Mineiro, Denilson, Ruan Oliveira, Lucas Cardoso, Derik Lacerda, Pedrinho.

Ferroviária: Dênis Júnior, Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon, Eric Melo, Alencar, Albano, Netinho, Thiago Lopes, Carlão, Juninho.

Desfalques

Cuiabá

Edu e Asad estão lesionados, enquanto André Luiz está afastado por questões disciplinares.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?