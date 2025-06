Cuiabá x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Botafogo-SP se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pela 14ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pelo acesso à Série A, o Cuiabá busca a recuperação na Série B após duas derrotas consecutivas. No momento, o Dourado ocupa a sexta posição, com 21 pontos, dois a menos que o Avaí, quarto colocado.

Por outro lado, o Botafogo-SP quer se afastar do risco de rebaixamento para a Série C. Com 13 pontos, a equipe de Ribeirão Preto vem de vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0.

"Sabemos que oscilamos em dois confrontos diretos, mas foram fora de casa. Agora temos total condição de recuperar os pontos dentro da Arena e entrar de vez no G4", afirmou Bruno Alves.

"Vamos ter um jogo muito difícil contra o Cuiabá, que é um time que vai brigar não só pelo acesso, mas pelo título. Trabalhei lá, sei como é jogar contra eles, questão de clima, campo, pressão. A partir dessa semana, temos que focar nisso para termos um aproveitamento melhor, não só em casa, mas fora de casa, e acho que vai fazer a diferença", afirmou o técnico Allan Aal.

Cuiabá: Mateus Pasinato, Léo Ataíde, Bruno Alves, Alan Empereur, Marcelo Henrique, De Lucca, Lucas Mineiro, Max, Juan Christian, Derik Lacerda, Edu.

Botafogo-SP: Victor Souza, Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim, Gabriel Risso, Gabriel Bispo, Dramisino, Leandro Maciel, Robinho, Alexandre Jesus, Jonathan Cafú .

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Alisson Cassiano seguem no departamento médico.

Que horas começa Cuiabá x Botafogo-SP

