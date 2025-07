Cuiabá x Amazonas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (15), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h30 (de Brasília), na Arena Pantanal , pela 16ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet e Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro rodadas, com três derrotas e um empates, o Cuiabá volta a campo pressionado pela vitória. No momento, o Pantera ocupa a parte intermediária da tabela, com 22 pontos e aproveitamento de 48%.

Por outro lado, o Amazonas está na briga para deixar a lanterna da Série B. Com 14 pontos, a equipe vem de derrota para o Athletico-PR por 1 a 0 na última rodada. Em 15 jogos, acumula três vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; De Lucca, Denílson e Max; Jadson, Alisson Safira e Edu.

Amazonas: Pedro Caracoci; Wellington Nascimento, Rafael Vitor e Fabiano; Thomás Luciano, Larry Vásquez, Domingos, Rafael Monteiro e Durmisi (Joaquín Torres); Kevin Ramírez e Aldair Rodríguez.

Desfalques

Cuiabá

Alan Empereur, Calebe e Lucas Mineiro estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Sander está machucado.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 15 de julho de 2025

terça-feira, 15 de julho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT

