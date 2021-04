Cuiabá acerta com Alberto Valentim como novo técnico

Treinador tem acordo alinhado até dezembro para primeira temporada da equipe na Série A

O Cuiabá acertou com Alberto Valentim para ser o novo técnico do time na primeira temporada na Série A do Brasileirão. O acordo está alinhado até dezembro.

Alberto Valentim tem viagem prevista a Cuiabá na próxima semana. O anúncio da contratação ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (1).

A comissão técnica de Alberto Valentim terá Fernando Miranda como auxiliar e mais um analista de desempenho.

Como treinador, Valentim trabalhou em clubes como Palmeiras, Vasco, Botafogo e Avaí, entre outros. Como jogador ele defendeu São Paulo, Athletico-PR, Cruzeiro e Flamengo, entre outros.