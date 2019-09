Cueva se envolve em briga em casa noturna e é suspenso pelo Santos

Meia dá entrevista à site peruano e afirma que "se defendeu"

Christian Cueva não consegue se ver longe de polêmicas. Desta vez, o meia do foi filmado durante uma briga na noite desta sexta-feira (27), em uma casa noturna em Santos.

Em nota divulgada à imprensa, o disse que Cueva está suspenso e o caso foi entregue ao departamento jurídico.

"Após divulgação de vídeo relacionado ao atleta Cueva, o jogador apresentou a sua versão do ocorrido à diretoria do Santos. O jogador está suspenso preventivamente e o caso está entregue ao departamento jurídico".

O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra um homem arremessando um objetvo em Cueva, que imediatamente tenta revidar, mas é contido.

O jogador deu entrevista ao site peruano, RPP para falar sobre o assunto. "Estava jantando com um amigo para ver uma proposta do e no momento de ir para minha casa recebi agressões verbais. É normal que um torcedor queira mais de um jogador, mas houve uma agressão física.

"Quero pedir desculpas pelo caso, não estou faltando com respeito a um torcedor do Santos. Eu me defendi de uma agressão, me defendi de uma pessoa X. Ele me agrediu com uma garrafa, e não vou ficar de braços cruzados ou esperar que comece a sangrar para revidar", afirmou Cueva.

Desta forma, Cueva não foi relacionado para o jogo do Santos contra o , neste domingo (29), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22 rodada do Brasileirão.

Cueva chegou com peso de ouro ao Peixe

Vale lembrar que Cueva custará aos cofres do Santos US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões), que pagará ao Krasnodar, da , a primeira parcela da compra em 2020.

Cueva é a segunda maior contratação da história do Santos, ficando atrás de Leandro Damião, que custou R$ 42 milhões.