Cueva é anunciado pelo Santos e vestirá a ‘8’ de Renato

O meia-atacante chega emprestado com cláusula de compra obrigatória e quatro anos de contrato

Christian Cueva é jogador do Santos! O clube da Vila Belmiro anunciou oficialmente a contratação do peruano nesta quinta-feira (07), através de suas redes sociais. Aos 27 anos, o meia vai usar a camisa 8 que estava vaga desde a aposentadoria de Renato.

O peruano estava no Krasnodar, da Rússia, desde 2018, quando o São Paulo o negociou por cerca de R$ 36 milhões. Entretanto, o peruano não se adaptou e estava em busca de um retorno ao futebol sul-americano.

Para contar com o atleta, que chega por empréstimo com uma cláusula obrigatória de compra, o Santos desembolsará, a partir de 2020, cerca de R$ 26 milhões que serão divididos em quatro parcelas. Cueva terá salário no entorno de R$ 600 mil, os maiores vencimentos do elenco, e quatro anos de contrato. O São Paulo, que tinha uma cláusula de preferência em um eventual retorno do Krasnodar, terá direito a 10% do valor.

"ESTAGIÁRIO" ATACA OUTRA VEZ

Ao invés de feijoada, caipirinha e samba, vamos falar da terra do ceviche, pisco sour e marinera. Maior herdeiro da civilização inca, o Peru abriga a "cidade perdida dos Incas" Machu Picchu. #EstagiárioTambémÉCultura pic.twitter.com/SmcOLUrwO9 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 7 de fevereiro de 2019

Assim como vem sendo comum em algumas postagens do Santos em sua conta no Twitter, várias mensagens “culturais” seguiram após o anúncio do peruano. O autointitulado ‘estagiário’ escreveu algumas curiosidades sobre o Peru e fez a alegria dos torcedores nas interações dentro da internet.