O astro espanhol Marc Cucurella revelou uma tentativa secreta que fez para convencer seu companheiro de seleção Rodri Hernández a se juntar ao Real Madrid durante a última janela de transferências, em uma confissão surpreendente que pode incendiar o próximo mercado de transferências.

As declarações do lateral-esquerdo vieram durante uma entrevista exclusiva concedida ao jornalista Manu Carreño no famoso programa "El Larguero", da rádio Cadena SER, de dentro do centro de treinamento da seleção espanhola na cidade de Las Rozas, onde a Espanha se prepara para um confronto forte contra a Inglaterra no próximo dia 26 de setembro, às 20h45, pela Liga das Nações da Europa, sendo esta a primeira partida da seleção desde a conquista histórica do título da Copa do Mundo neste verão.

Cucurella, que se tornou um dos pilares fundamentais na formação do técnico Luis de la Fuente após seu destaque marcante no Mundial, falou com franqueza sobre um dos nomes mais polêmicos do último mercado.

Cucurella afirmou que desejava dividir o vestiário com Rodri no Real Madrid, ressaltando que o considera um jogador excelente, mas, ao mesmo tempo, não gosta de pressionar seus companheiros, pois a decisão de transferência acaba sendo, no fim das contas, uma questão pessoal, assim como ele também não gosta que alguém fique constantemente insistindo com ele.

O lateral espanhol revelou que, apesar disso, enviou uma mensagem indireta a Rodri antes de o interesse do Real Madrid se tornar público, na qual manifestou sua esperança de que se tornassem companheiros de equipe.

Sobre a reação do astro do meio-campo, Cucurella explicou que Rodri não fechou completamente a porta e também não confirmou nada, limitando-se a responder com uma frase enigmática, "veremos", antes de acabar optando por seguir em seu caminho atual.

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Cucurella encerrou sua fala com um comentário bem-humorado, dizendo que espera que Rodri não tenha muita sorte, porque isso significaria o sucesso de sua própria equipe.