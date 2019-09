Cuca vê pressão aumentar no São Paulo em sua pior série negativa

Com 47,4% de aproveitamento, treinador é cobrado pela falta de resultados e de pelas más atuações do time

O técnico Cuca vive seu momento de maior pressão no desde sua chegada em abril. Os resultados nos últimos jogos estão longe de agradar torcida e diretoria e insatisfações de todos os lados já são ouvidas no Morumbi. O aproveitamento de 47,4% está longe de agradar.

Os resultados recentes aumentaram as críticas da torcida, que também protestou contra os jogadores e o presidente do clube Leco após a derrota contra o Goiás por 1 a 0 nesta quarta-feira. Nos últimos seis jogos, o São Paulo conquistou apenas cinco dos 18 pontos possíveis e praticamente deu adeus à disputa pelo título. A meta estipulada pela diretoria e comissão técnica era fechar o primeiro turno com 38 pontos, mas o time só conseguiu chegar a 32.

Não só os resultados mas a atuação do time em campo vêm irritando os torcedores. As críticas direcionadas ao treinador se referem à falta de repertório do time. No jogo contra o , o São Paulo cruzou 38 bolas na área do Goiás e ao todo conseguiu apenas 13 finalizações, das quais somente quatro foram em direção ao gol. No jogo contra o , que terminou empatado por 1 a 1, a mesma estratégia foi vista: 32 cruzamentos. Vale lembrar que o gol salvador de Pablo na vitória contra o também teve origem em um cruzamento.

Com contratações como Alexandre Pato, Pablo e Hernanes no começo da temporada e mais recentemente Daniel Alves e Juanfran, a torcida esperava uma temporada melhor do que a dos últimos anos, ou seja, a torcida esperava títulos. Mas a paciência acabou após as precoces eliminações na Libertadores e na Copa do , o vice-campeonato paulista e a má sequência no Brasilerão e os últimos jogos no Morumbi foram marcados por baixos públicos, vaias e protestos.

Embora tantas críticas e o mau desempenho, o São Paulo não sinaliza uma mudança na comissão técnica neste momento, segundo informações do Globo Esporte. Cuca ainda deve ganhar algumas chances para tentar fazer com que o time volte a engrenar no Brasileirão. Mas vale ressaltar a cultura de demissões do time do Morumbi nos últimos anos. Desde 2010, 20 treinadores já passaram pelo São Paulo, sejam eles de forma interina ou efetivada.

Aproveitamento dos últimos 10 treinadores do São Paulo:

55,81% - Aguirre (2018)

51,67% - Dorival (2017 - 2018)

51,19% - Osorio (2015)

49,55% - Rogério Ceni (2017)

48,15% - Mancini (2019)

47,43% - Cuca (2019)

46,53% - Bauza (2016)

42,59% - Ricardo Gomes (2016)

33,33% - Doriva (2015)

33,33% - Jardine (2018 - 2019)

"Quanto tem um revés assim, eu não me sinto confortável nem a diretoria. Temos que tentar reverter", admitiu o próprio Cuca na coletiva após o jogo. "Derrotas em time grande você não está seguro nunca".

Cuca não tem conseguido fazer valer o mando de campo neste campeonato. Em 11 jogos do São Paulo como mandante foram somente quatro vitórias, seis empates e a derrota para o Goiás no último jogo. Vale lembrar que o São Paulo mandou um jogo no Pacaembu e empatou por 1 a 1 com o .

O Tricolor está em sexto lugar com 35 pontos e na próxima rodada visita o Flamengo, líder absoluto do Brasileirão com 48 pontos e que tem 100% de aproveitamento jogando em casa neste campeonato. Para este jogo, Cuca não poderá contar com Pato e Toró, lesionados. Hernanes pode voltar ao time depois de cumprir suspensão. O próximo jogo do São Paulo como mandante será dia 5 de outubro, sábado, no Pacamebu contra o Fortaleza.