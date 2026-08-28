O episódio de agressão a um torcedor do Barcelona em Elche não passou despercebido dentro do vestiário da equipe catalã. Após o comunicado de tom duro divulgado pelo clube, o jovem zagueiro Pau Cubarsí quebrou o silêncio para condenar abertamente o que classificou como uso excessivo da força, em declarações que devem aumentar a intensidade da polêmica que arde fora das quatro linhas.

Os campeões do Campeonato Espanhol haviam começado sua caminhada com uma visita difícil ao estádio Martínez Valero para enfrentar o Elche, mas a partida foi ofuscada por acontecimentos fora de campo, após a circulação de vídeos chocantes nas redes sociais que mostram um torcedor segurando a bandeira independentista catalã "estelada" sendo agredido por um grupo de policiais.

Comunicado de tom duro e homenagem cancelada

O Barcelona se apressou em divulgar um comunicado oficial no qual condenou o ocorrido, descrevendo o uso da força como "desproporcional", e decidiu, em um gesto simbólico forte, substituir a homenagem que havia planejado aos campeões espanhóis da Copa do Mundo pelo hasteamento da bandeira independentista catalã, em protesto contra o episódio.

Apesar de a subdelegação do governo ter afirmado que o confronto eclodiu por causa da agressão do jovem a um agente da polícia, a indignação permaneceu enorme nos corredores do clube.

Cubarsí: o mais franco

Em meio a esse alvoroço, Pau Cubarsí foi o mais franco e direto. Em sua fala à TV3 à margem da coletiva de imprensa que se seguiu à partida entre Barcelona e Athletic Bilbao na quinta-feira, o jovem zagueiro repetiu as mesmas críticas lideradas pela diretoria.

Cubarsí disse: "Foi uma decisão do clube, acredito que acertada diante do que aconteceu em Elche. Isso é algo que não pode se repetir, não se pode usar a força excessiva dessa forma".

Cubarsí não foi o primeiro a se solidarizar com o torcedor. Antes dele, seu companheiro Gavi já havia expressado seu apoio à sua maneira, ao interagir com uma publicação da associação de torcedores de Sant Antoni usando apenas emojis, sem palavras, em um sinal claro de solidariedade à torcida do clube que esteve presente em Elche.

As declarações de Cubarsí vêm confirmar que o que aconteceu fora de campo deixou um impacto profundo dentro da equipe, e que o Barcelona decidiu não se calar diante do que considerou um abuso injustificável.