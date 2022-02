CSA x CRB: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Alagoano 2022?

A bola vai rolar neste sábado (5) para CSA x CRB, clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Alagoano, a partir das 17h (do horário de Brasília). É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pela Série B 2021. Na ocasião, o jogo terminou empatado sem gols.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Jacyobá por 5 a 0, o CSA ocupa a segunda colocação com seis pontos, e pode assumir a ponta do Alagoano. Atualmente, o ASA soma sete pontos.

Do outro lado, o CRB, com quatro pontos (um empate e uma vitória), vem de vitória sobre o Cruzeiro-AL por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o clássico alagoano, o CSA pode ter a estreia dos zagueiros Wellington e Werley, enquanto atacante Osvaldo, que ainda não foi regularizado, está fora do jogo.

Já o CRB não terá força máxima. Com surto de Covid-19 no clube, o técnico Allan Aal não divulgou os nomes e blindou o elenco.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Diego Renan (Lucas Marques); Werley (Marcel), Wellington e Ernandes; Geovane, Giva e William; Gabriel, Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Gilvan e Romão (Bryan); Claudinei (Nicolas Careca), Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Vico e Anselmo Ramon (Nicolas Careca).

DESFALQUES

CSA:

Osvaldo: não está regularizado

Clayton: cirurgia no joelho

Gabriel Tonini: púbis

CRB:

Departamento Médico do clube não divulgou sobre quem está com Covid.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre CSA e CSA será transmitido ao vivo pela Band, na tv aberta, e pelo YouTube da FAF e dos clubes, na internet.