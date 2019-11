CSA x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (1), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o recebe o neste domingo (1), às 18h (de Brasília), em confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão, com a obrigação da vitória. A partida terá transmissão do canal Premiere. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Bahia DATA Domingo, 1 de dezembro LOCAL Rei Pelé - Maceió, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Sem Argel Fucks, que deixou o comando da equipe para assumir o Ceará faltando três rodadas para o término do Brasileirão, o CSA entra em campo com a obrigação da vitória para seguir sonhando em permanecer na Série A.

O auxiliar Jacozinho assumirá interinamente o time. Ele não poderá contar com Cajuru, Naldo, Bustamante e Alecsandro, machucados, além de Jonathan Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O CSA ocupa a 18ª posição, com 32 pontos, cinco a menos que o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Provável escalação do CSA:

BAHIA

Vindo de empate com o em 1 a 1, o Bahia entra em campo não sabe o que é vencer há nove jogos (quatro empates e cinco derrotas).

Para o confronto, o técnico Roger Machado não poderá contar com Rogério, Elton, Marco António e Giovanni, lesionados.

Por outro lado, João Pedro e Alejandro Guerra estão de volta depois de cumprirem suspensão na última rodada.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Wanderson, Juninho, Moisés; Élber, Gregore, Ronaldo, Lucca; Gilberto, Arthur Caíke.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 3 Bahia Brasileirão 24 de novembro Bahia 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 28 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Brasileirão 05 de dezembro 19h15 (de Brasília) x Bahia Brasileirão 8 de dezemrbo 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 0 x 1 Brasileirão 25 de novembro 0 x 1 CSA Brasileirão 28 de novembro

Próximas partidas