CSA x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Na zona de rebaixamento, o CSA volta a campo nesta terça-feira (25); veja como acompanhar ao vivo na TV

Lutando contra o rebaixamento, o CSA recebe o Vila Nova nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em duelo válido pela penúltima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Abrindo a zona de rebaixamento, com 39 pontos, o CSA vem de vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0 na última rodada.

Para o confronto no Estádio Rei Pelé, o técnico Adriano Rodrigues não poderá contar com Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Tonini, Ferreira e Lucas Lourenço brigam por uma vaga.

Por outro lado, Lucas Marques e John Mercado, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a ficar à disposição.

Já o Vila Nova, na 12ª posição, com 46 pontos, chega embalado com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos. A equipe confirmou a sua permanência na última rodada, quando empatou com o Bahia em 1 a 1.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o CSA soma quatro vitórias, contra três do CSA, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, o CSA venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CSA: Marcelo Carné; Everton Silva, Douglas, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel Tonini (Ferreira ou Lucas Lourenço), Yann Rolim e Lourenço; Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Escalação do provável VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Jean Martim e Matheuzinho; Dentinho, Neto Pessoa e Kaio Nunes.

Desfalques

CSA

Werley e Lucas Barcelos, lesionados, e Gabriel, suspenso, são desfalques certos.

Vila Nova

Arthur Rezende, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Sousa, no departamento médico, estão fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Rei Pelé – Maceió, AL

• Arbitragem: FELIPE FERNANDES (árbitro), GUILHERME DIAS e MARCYANO DA SILVA (assistentes), JOSE JAINI (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)