CSA x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Lutando contra o rebaixamento, o CSA volta a campo nesta sexta-feira (13); veja como acompanhar na TV

Lutando contra o rebaixamento, o CSA recebe o Londrina na noite desta sexta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Rei Pelé, pela 35ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento com 36 pontos, o CSA entra em campo pressionado, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

Para o confronto em casa, o técnico Roberto Fernandes trata como dúvida as presenças do atacante Rogério, com virose, do zagueiro Werley, com problema na panturrilha, e do atacante Lucas Barcelos, com problema na coxa.

Do outro lado, o Londrina, com três empates e duas derrotas, aparece no meio da tabela, com 47 pontos. O técnico Adilson Batista volta a ter à disposição o atacante Leandrinho, recuperado de lesão muscular, e Caprini, que retorna de suspensão.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o CSA soma quatro vitórias, contra uma do Londrina, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Guilherme Paraíba, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel, Yann Rolim e Lourenço (Rogério); Osvaldo e Elton.

Escalação do provável LONDRINA: Matheus Albino; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel (Felipe Vieira); João Paulo, Mandaca e Gegê; Caprini, Leandrinho e Douglas Coutinho.

Desfalques

CSA

Lucas Barcelos e Werley, machucados, são desfalques certos.

Londrina

Matheus Nogueira e Victor Souza, no departamento médico, seguem fora.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 14 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Rei Pelé – Maceió, AL

• Arbitragem: PAULO CESAR ZANOVELLI (árbitro), FELIPE ALAN e MARCONI HELBERT (assistentes), HELDER BRASILEIRO (quarto árbitro) e FLAVIO FEIJO (AVAR)