CSA x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Alagoano 2026

CSA e CRB se enfrentam neste sábado (21), às 16hh (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Alagoano. A partida acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Onde assistir CSA x CRB ao vivo

O jogo será transmitido pelo canal SportyNet, na TV fechada e no YouTube, além da TVPajuçara, na TV aberta.

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o CRB volta a campo com vantagem e pode até perder por um gol de diferença para garantir vaga na final do Campeonato Alagoano. Em busca do 36º título estadual, o Galo assegurou classificação à semifinal ao encerrar a primeira fase na terceira colocação, com 13 pontos. Em oito partidas, a equipe alvirrubra somou cinco vitórias, um empate e duas derrotas na competição.

Do outro lado, o CSA precisa vencer por três gols de diferença para avançar de forma direta à decisão. Caso triunfe por dois gols, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. O Azulão terminou a primeira fase na vice-liderança, com os mesmos 17 pontos do ASA, que ficou com a primeira posição pelos critérios de desempate.

CSA: Wellerson; Marcos Ytalo, Rayan, Lucão e Kaike; Kayllan, Fabrício Bigode e Dudu Figueiredo; Buba (Matheus Melo), Matheus Souza e Ciel.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Dadá Belmonte e João Neto.

Desfalques

CRB

Mikael cumprirá suspensão, enquanto Thiaguinho está machucado.

CSA

Ronaldo Mendes está lesionado.

Que horas começa CRB x CSA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

