Crystal Palace x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Dois times pressionados entram em campo neste domingo (28), quando o Crystal Palace recebe o Tottenham Hotspur, pela Premier League.

O Crystal Palace começou a temporada em bom ritmo, com uma sequência longa sem perder. Mas o cenário mudou. Com elenco curto e muitos problemas físicos, o time de Oliver Glasner está há quatro jogos sem vencer. A defesa, que costumava ser segura em Selhurst Park, caiu de produção. Na última rodada da liga, os Eagles sofreram uma dura derrota por 4 a 1 para o Leeds United. Antes disso, caíram diante do Arsenal na Copa da Liga Inglesa, após uma disputa de pênaltis interminável. A equipe já aparece apenas na oitava colocação e vê o jogo como decisivo para retomar o rumo.

Do outro lado, o Tottenham vive um momento ainda mais delicado. O trabalho de Thomas Frank divide opiniões, e o treinador já sente a pressão. Depois de uma derrota pesada por 3 a 0 para o Nottingham Forest, os Spurs também deixaram má impressão contra o Liverpool. Xavi Simons foi expulso de forma evitável, o time saiu atrás por dois gols, e Richarlison até diminuiu. Ainda assim, Cristian Romero também levou cartão vermelho, e o Tottenham terminou o jogo com nove jogadores. Se não vencer o Palace, o debate sobre o futuro de Frank no clube tende a ganhar força nos bastidores do Tottenham Hotspur Stadium.

Veja onde assistir Crystal Palace x Tottenham ao vivo e confira todas as informações sobre horário e transmissão da partida.

Onde assistir a Crystal Palace x Tottenham

O duelo entre Crystal Palace e Tottenham será transmitido com exclusividade pelo grupo Disney. Enquanto a ESPN apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, transmite digitalmente. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo (28).

Horário de Crystal Palace x Tottenham

Premier League - Premier League Selhurst Park

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Crystal Palace

O Crystal Palace segue lidando com muitos problemas no elenco. Chris Richards sofreu uma lesão incomum no pé contra o Arsenal e, apesar da expectativa de retorno em breve, está fora do jogo do fim de semana.

Além dele, Daniel Muñoz, Daichi Kamada e Ismaïla Sarr também não ficam à disposição, seja por lesão ou por compromissos internacionais. Para completar, Eddie Nketiah ainda é dúvida e será avaliado mais perto da partida.

Provável escalação: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Devenny; Mateta

Notícias do Tottenham

Thomas Frank não tem muita margem de manobra e será obrigado a buscar alternativas para as ausências de Xavi Simons e Cristian Romero. Em contrapartida, Richarlison, que vem dando boa resposta quando entra, deve voltar ao time titular.

Para piorar o cenário, o departamento médico segue cheio. Em meio ao período intenso de jogos nas festas de fim de ano, o Tottenham não vê sua situação física melhorar e continua lidando com desfalques importantes.

Provável escalação: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Bentancur; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Tabela do Campeonato Inglês 2025/26

