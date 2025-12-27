+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoTottenham
Crystal Palace x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Saiba onde assistir ao vivo ao duelo da Premier League entre Crystal Palace e Tottenham, confira o horário da partida e as principais notícias das equipes

Dois times pressionados entram em campo neste domingo (28), quando o Crystal Palace recebe o Tottenham Hotspur, pela Premier League.

O Crystal Palace começou a temporada em bom ritmo, com uma sequência longa sem perder. Mas o cenário mudou. Com elenco curto e muitos problemas físicos, o time de Oliver Glasner está há quatro jogos sem vencer. A defesa, que costumava ser segura em Selhurst Park, caiu de produção. Na última rodada da liga, os Eagles sofreram uma dura derrota por 4 a 1 para o Leeds United. Antes disso, caíram diante do Arsenal na Copa da Liga Inglesa, após uma disputa de pênaltis interminável. A equipe já aparece apenas na oitava colocação e vê o jogo como decisivo para retomar o rumo.

Do outro lado, o Tottenham vive um momento ainda mais delicado. O trabalho de Thomas Frank divide opiniões, e o treinador já sente a pressão. Depois de uma derrota pesada por 3 a 0 para o Nottingham Forest, os Spurs também deixaram má impressão contra o Liverpool. Xavi Simons foi expulso de forma evitável, o time saiu atrás por dois gols, e Richarlison até diminuiu. Ainda assim, Cristian Romero também levou cartão vermelho, e o Tottenham terminou o jogo com nove jogadores. Se não vencer o Palace, o debate sobre o futuro de Frank no clube tende a ganhar força nos bastidores do Tottenham Hotspur Stadium.

Veja onde assistir Crystal Palace x Tottenham ao vivo e confira todas as informações sobre horário e transmissão da partida.

Onde assistir a Crystal Palace x Tottenham

O duelo entre Crystal Palace e Tottenham será transmitido com exclusividade pelo grupo Disney. Enquanto a ESPN apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, transmite digitalmente. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo (28).

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Tottenham crest
Tottenham
TOT

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL para os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de Crystal Palace x Tottenham

crest
Premier League - Premier League
Selhurst Park

Notícias e prováveis escalações 

Prováveis escalações de Crystal Palace x Tottenham

Crystal PalaceHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestTOT
1
D. Henderson
6
M. Guehi
5
M. Lacroix
8
J. Lerma
20
A. Wharton
17
N. Clyne
19
W. Hughes
10
Y. Pino
9
E. Nketiah
3
T. Mitchell
14
J. Mateta
1
G. Vicario
4
K. Danso
24
D. Spence
37
M. van de Ven
23
P. Porro
14
A. Gray
15
L. Bergvall
30
R. Bentancur
20
M. Kudus
28
W. Odobert
9
Richarlison

4-2-3-1

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Glasner

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Crystal Palace

Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images

O Crystal Palace segue lidando com muitos problemas no elenco. Chris Richards sofreu uma lesão incomum no pé contra o Arsenal e, apesar da expectativa de retorno em breve, está fora do jogo do fim de semana.

Além dele, Daniel Muñoz, Daichi Kamada e Ismaïla Sarr também não ficam à disposição, seja por lesão ou por compromissos internacionais. Para completar, Eddie Nketiah ainda é dúvida e será avaliado mais perto da partida.

Provável escalação: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Devenny; Mateta

Notícias do Tottenham

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

Thomas Frank não tem muita margem de manobra e será obrigado a buscar alternativas para as ausências de Xavi Simons e Cristian Romero. Em contrapartida, Richarlison, que vem dando boa resposta quando entra, deve voltar ao time titular.

Para piorar o cenário, o departamento médico segue cheio. Em meio ao período intenso de jogos nas festas de fim de ano, o Tottenham não vê sua situação física melhorar e continua lidando com desfalques importantes.

Provável escalação: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Bentancur; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison

Momento das equipes

CRY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Retrospecto no confronto direto

CRY

Outros

TOT

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Tabela do Campeonato Inglês 2025/26

Links úteis

0