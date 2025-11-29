Crystal Palace x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Crystal Palace e Manchester United se enfrentam neste domingo (30), às 9h (de Brasília), no Estádio Selhurst Park, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas, com dois empates e uma derrota, o Manchester United volta a campo pressionado em busca da recuperação no Campeonato Inglês. No momentos, os Red Devils ocupam a décima posição, com 18 pontos, três a menos que o Aston Villa, quarto colocado. Para o confronto, o técnico Ruben Amorim não poderá contar com o brasileiro Matheus Cunha. Joshua Zirkzee é o provável substituto.

Por outro lado, o Crystal Palace chega embalado por duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados. Em quinto lugar, com 20 pontos, a equipe de Londres está a um ponto da zona de classificação para a Champions League 2026/27.

Crystal Palace: Henderson; Lacroix, Guehi, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino .

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo .

Desfalques

Crystal Palace

Will Hughes, Caleb Kporha, Borna Sosa, Chadi Riad e Rio Cardines estão lesionados.

Manchester United

Matheus Cunha segue o protocolo de concussão e está fora. Benjamin Sesko e Harry Maguire também estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 30 de novembro de 2025

domingo, 30 de novembro de 2025 Horário: 9h (de Brasília)

9h (de Brasília) Local: Estádio Selhurst Park - Londres, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 68 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 41 vitórias, contra 13 do Crystal Palace, além de 14 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2024/25, o Crystal Palace venceu por 2 a 0.

Classificação

