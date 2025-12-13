Crystal Palace x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Este domingo, 14 de dezembro, marca a reedição da final da FA Cup da temporada passada, com Crystal Palace e Manchester City se enfrentando pelo Campeonato Inglês 2025/26. A partida será disputada no Selhurst Park, em Londres.

Duas das equipes mais em forma do campeonato entram em campo. O Palace venceu seus últimos três jogos em todas as competições, todos fora de casa, incluindo triunfos pela Premier League diante de Burnley e Fulham. Atuando como mandante nesta temporada, os Eagles já derrotaram os atuais campeões Liverpool e também eliminaram os Reds em pleno Anfield, pela EFL Cup. O time faz um início de campanha animador e já se coloca como candidato à briga por vaga na Champions League.

O Manchester City, campeão inglês por quatro temporadas consecutivas antes de perder o título para o Liverpool no último campeonato, começa a embalar novamente. A equipe de Pep Guardiola vem de quatro vitórias seguidas em todas as competições e demonstra evolução no desempenho coletivo.

Na rodada mais recente, o City buscou uma virada impressionante contra o Real Madrid, com gols de Nico O’Reilly e do sempre decisivo Erling Haaland. O atacante norueguês soma 145 gols em 167 jogos pelo clube, incluindo 15 em 15 partidas da Premier League nesta temporada. Além disso, ele marcou nas duas últimas visitas ao Selhurst Park pela Premier League.

Pep Guardiola manteve o mesmo 11 inicial nos dois compromissos mais recentes, vitórias sobre Sunderland e Real Madrid, o que indica continuidade na formação titular.

Onde assistir a Crystal Palace x Manchester City

A transmissão do duelo entre Crystal Palace e Manchester City será de responsabilidade do Grupo Disney. Enquanto o canal ESPN apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming do grupo que detém os direitos da competição, transmite digitalmente.

Horário de Crystal Palace x Manchester City

Premier League - Premier League Selhurst Park

Crystal Palace e Manchester City entram em campo às 11h (horário de Brasília) deste domingo (14), no Selhurst Park, em Londres.

Últimas notícias e prováveis escalações

Crystal Palace

Daniel Muñoz deve ficar afastado por até seis semanas e passará por cirurgia no joelho. Ismaila Sarr é dúvida por conta de uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Mesmo assim, o atacante ainda se apresentará à seleção do Senegal para a Copa Africana de Nações de 2025 após este fim de semana.

O técnico Oliver Glasner adota cautela em relação à condição física de Jean-Philippe Mateta, que trata um problema no joelho, mas a expectativa é de que ele volte aos treinos e esteja disponível para a partida. Jaydee Canvot enfrenta um quadro de doença, enquanto Cheick Doucouré, Chadi Riad e Caleb Kporha seguem fora.

Manchester City

Rodri, peça fundamental do meio-campo, desfalcou o City nas últimas oito partidas e ainda é tratado como dúvida. Mateo Kovacic e John Stones estão confirmados como desfalques para o confronto.

Momento das equipes

Histórico de confrontos diretos

Classificação no Campeonato Inglês

