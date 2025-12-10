Como o Manchester City quase contratou Lionel Messi "por acidente" durante seu auge pelo Barcelona

Desde que Guardiola chegou à Inglaterra em 2016, cresceu a especulação de que ele queria tirar Messi do Barcelona e levá-lo ao Etihad. Ao longo de seu primeiro ano no City, Pep precisou negar várias vezes que tivesse tentado contratar Messi, além de Neymar e Sergio Busquets.

Messi chegou perto de reencontrar Guardiola no meio de 2020, quando enviou o famoso Burofax avisando que queria deixar o Barcelona. Ele chegou a se reunir com Pep em sua casa, mas acabou decidindo ficar na Catalunha.

Em 2021, quando foi obrigado a deixar o Barça por questões financeiras, Messi voltou a ser oferecido ao City, mas quem mostrou mais interesse foi o Paris Saint-Germain. Em nenhuma dessas ocasiões o City realmente fez uma proposta pelo argentino.

Houve apenas uma tentativa de sondagem, e ela aconteceu lá atrás, em 2008, dias após a compra do clube pelo Abu Dhabi United Group e antes de Messi conquistar sua primeira Bola de Ouro. A proposta, porém, causou confusão tanto no Barcelona quanto dentro do próprio City. Afinal, foi feita por engano, fruto de um mal-entendido no meio da empolgação por ter virado um clube bilionário da noite para o dia...