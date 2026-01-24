Crystal Palace x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Crystal Palace tem um péssimo histórico contra o Chelsea, e seu desempenho recente não lhes deixa muito confiante.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Crystal Palace x Chelsea, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Crystal Palace x Chelsea

Crystal Palace e Chelsea se enfrentam neste domingo (25), no Selhurst Park, em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Crystal Palace x Chelsea

As equipes entram em campo a partir das 11h (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Crystal Palace não venceu nenhum dos últimos 17 confrontos com o Chelsea, perdendo 14 e empatando os outros três. O Palace não vence uma partida desde um 3 a 0 fora de casa contra o Shelbourne na Conference League em 11 de dezembro, encerrando uma sequência de três vitórias consecutivas, todas fora de Selhurst Park. Os Eagles somaram apenas 12 pontos em casa durante toda a temporada na Premier League.

O Chelsea venceu jogos consecutivos sob o novo técnico Liam Rosenior e, de fato, três dos últimos quatro, embora seus dois últimos jogos fora de casa no Campeonato Inglês tenham terminado em derrota.

Desfalques

Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Rio Cardines e Daniel Munoz estão fora para os anfitriões.

Cole Palmer perdeu a vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Pafos no meio da semana, mas o armador deve retornar domingo. Tosin, Romeo Lavia e Levi Colwill continuam fora com lesões longas.

