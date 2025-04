Crystal Palace x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes abrem semifinais da FA Cup, neste sábado (26), em Wembley; veja como acompanhar na TV e na internet

Crystal Palace e Aston Villa se enfrentam na tarde deste sábado (26), às 13h15 (de Brasília), em Wembley, em Londres, pela semifinal da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Crystal Palace chega embalado com o suado empate em 2 a 2 do meio de semana com o Arsenal, fora de casa, e otimista com o retrospecto recente contra o Aston Villa, em uma sequência de quatro jogos de invencibilidade contra o rival. O Villa, enquanto isso, vivia bom momento, mesmo com a recente dura eliminação em casa na Champions League, com uma goleada por 5 a 1 sobre o Newcastle, mas acabou derrotado nos acréscimos pelo Manchester City neste meio de semana. O objetivo é de recuperação com uma classificação à final.

O confronto será disputado e jogo único. No caso de empate, no tempo normal, haverá prorrogação. E persistindo o empate, a decisão fica para a disputa de pênaltis. O vencedor enfrentará Manchester City ou Nottingham Forest na final.

Escalações

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Kamara e Onana; Rogers, Tielemans e Ramsey; Rashford. Técnico: Unai Emery.

Desfalques

Crystal Palace

Sem desfalques divulgados.

Aston Villa

Chadi Riad e Cheick Doucouré (lesionados).

Quando é?