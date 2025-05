Cruzeiro x Palestino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela goleada de 4 a 0 sobre o Sport e consolidado no G-4 do Brasileirão, o Cruzeiro agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Já eliminado da competição, a Raposa ocupa a lanterna do Grupo E, com apenas um ponto somado em quatro partidas.

A campanha celeste é marcada por um empate por um a um com o Mushuc Runa e três derrotas: Unión Santa Fe por 1 a 0, Mushuc Runa por 2 a 1 e Palestino também por 2 a 1. Sem vitórias no torneio continental, o time mineiro entra em campo apenas para cumprir tabela.

Do outro lado, o Palestino segue firme na briga por uma vaga nas oitavas de final. Vice-líder do Grupo E, com nove pontos, o time chileno está apenas um ponto atrás do líder Mushuc Runa. Em quatro jogos, soma três vitórias e uma derrota, com aproveitamento de 75%.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Silva (Romero), Walace, Eduardo, Rodriguinho, Lautaro Díaz, Gabigol (Bolasie).

Palestino: Salas; Espinoza, Ceza, Meza (Suárez) e León; Fernández e Martínez; Tapia Pérez, Abrigo e Carrasco; Marabel.

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo e Matheus Henrique estão machucados.

Palestino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?