Cruzeiro x Londrina: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (26) para Cruzeiro x Londrina, pela quarta rodada da Série B, a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

A Raposa volta a campo mirando a segunda vitória na competição. Atualmente, soma quatro pontos (uma derrota, uma vitória e um empate), assim como o Londrina.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Mineirão, o Cruzeiro não terá João Paulo, que acusou desgaste após o empate com o Tombense. Assim, o técnico Pezzolano deve optar pela entrada de Leonardo Pais.

Por outro lado, a Raposa terá o retorno do artilheiro Edu, recuperado de lesão na coxa direita. O centroavante soma 11 gols em 14 jogos na temporada.

🦊📋 Estes são os nossos atletas relacionados para a partida contra o Londrina, no Mineirão!







➡️ https://t.co/dgybCAVeo4 pic.twitter.com/zlIC8nihZJ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 26, 2022

Já o Londrina não terá à disposição Victor Souza, vetado com lesão no joelho. Matheus Nogueira é a primeira opção do técnico Adilson Batista.

A principal novidade da equipe é Alan Ruschel, que foi relacionado pela primeira vez.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos; Willian Oliveira (Miticov), Neto Moura e Leonardo Pais; Luvannor, Jajá e Edu (Rodolfo).

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Augusto, Saimon e Felipe Vieira; João Paulo, Jhonny Lucas, Marcinho (Alan Ruschel) e Eltinho; Caprini e Gabriel Santos.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

João Paulo: desgaste muscular

LONDRINA:

Victor Souza: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro e Londrina será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta terça-feira (26), no Mineirão.