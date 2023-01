Cruzeiro x Athletic Club ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 10h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Athletic se enfrentam na manhã deste sábado (28), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Cruzeiro chega para a partida após vencer o Patrocinense por 2 a 1 na estreia do estadual, e quer vencer a segunda consecutiva para se manter 100% na competição.

Por outro lado, o Athletic também vem de vitória. Na primeira rodada do Campeonato Mineiro, a equipe de São João del-Rei bateu o Tombense de virada por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cruzeiro: Rafael Cabral, Igor Formiga, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Neto Moura, Ramiro, Ian Luccas, Nikão, Rafael Bilu, Wesley, Bruno Rodrigues.

Escalação do provável Athletic Club: Denivys, Patric, Danilo, Lucas Balardin, Alason Carioca, Diego Fumaça, Vini Locatelli, Welinton, Antonio Falcão, Douglas Santos, Sassá.

Desfalques

Cruzeiro

Stênio e Kaiki estão com a seleção brasileira sub-20, e desfalcam o Cruzeiro.

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Quando é?