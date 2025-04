Cruzeiro x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Parque do Sabiá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 10 mil ingressos vendidos, Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, além da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Após o empate sem gols com o Lanús pela Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama volta suas atenções para o Brasileirão. Com sete pontos conquistados em cinco rodadas, o Gigante da Colina busca sua primeira vitória como visitante na competição, em meio à pressão sobre o técnico Fábio Carille. Até o momento, o time venceu o Santos por 2 a 1 e o Sport por 3 a 1, empatou com o Flamengo em 0 a 0 e foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 0.

O Cruzeiro chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, pela Copa Sul-Americana, no meio da semana. No Brasileirão, a Raposa busca retomar o bom desempenho e atualmente soma sete pontos em cinco rodadas, com um aproveitamento de 46%. O time celeste conquistou duas vitórias, um empate e sofreu duas derrotas na competição nacional.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Jonathan Jesus (Gamarra), Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, João Victor, Lucas Piton, Hugo Moura (Matheus Carvalho), Jair, Coutinho (Paulinho), Nuno Moreira (Adson), Rayan e Vegetti (Garré).

Desfalques

Cruzeiro

Fabricio Bruno cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Matheus Henrique e João Marcelo estão lesionados.

Vasco

Tchê Tchê, Mauricio Lemos, Payet, David e Guilherme Estrella estão machucados.

Quando é?