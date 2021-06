Cruzeiro vai emprestar goleiro ao Guarani

Lucas França, criticado após falhar contra o CRB, deve ter o Bugre como destino

O Cruzeiro está próximo de oficializar o empréstimo do goleiro Lucas França para o Guarani, até o fim da temporada. Outro jogador que interessa ao Bugre é o volante Matheus Néris, que sequer vem sendo relacionado para os últimos jogos. Além de buscar reforços para o restante da temporada, a Raposa quer definir os rumos de atletas que estão fora do perfil da nova comissão técnica.

Goleiro rumo ao Bugre

Lucas França, de 25 anos, fez duas partidas pelo Cruzeiro em 2021. Na derrota por 3 a 1 para o Confiança, entrou no time no lugar de Rafael Sóbis, já que o goleiro Fábio havia sido expulso por pegar a bola com a mão fora da grande área. No jogo seguinte, foi titular na derrota por 4 a 3 para o CRB, no Mineirão.

Após algumas críticas por não ter saído do gol no cruzamento que resultou no primeiro gol do time alagoano, o goleiro deixou de ser relacionado pelo então técnico Felipe Conceição. Assim, ficou de fora do duelo contra a Juazeirense-BA, pela terceira fase da Copa do Brasil, na eliminação do clube mineiro.

História do goleiro

Lucas França nasceu em São Paulo (SP), mas com 8 anos de idade foi morar na cidade de Alhandra (PB) - terra natal dos pais dele - localizada a 46 quilômetros de João Pessoa. Chegou ao clube celeste em 2011 para integrar a categoria sub-15.

Revelado na base, teve sua estreia com a camisa do Cruzeiro em 2016, em um empate por 1 a 1 com o Corinthians, na capital paulista. Na ocasião, Fábio e Rafael estavam machucados. A segunda oportunidade surgiu em outro empate, dessa vez em 0 a 0, com o Joinville, em Santa Catarina, pela extinta Primeira Liga, em 2017.

No ano seguinte, Lucas França perdeu espaço e foi emprestado para ganhar experiência. Atuou no Nacional de Portugal e no Ceará. O goleiro voltou ao clube mineiro em junho do ano passado a pedido do técnico Enderson Moreira para a disputa da Série B.

Matheus Néris negociável?

Com 11 partidas no Cruzeiro, sendo quatro como titular, o volante Matheus Néris foi relacionado na estreia do técnico Mozart Santos contra o Goiás, mas ficou de fora da lista dos jogadores que viajaram para os duelos contra Ponte Preta e Operário, ambos fora de casa. Para se ter uma ideia, o volante Jadson, que estava suspenso contra a Ponte Preta, foi o escolhido e entrou no duelo contra o time paranaense.

Contratado em fevereiro, Matheus Néris, de 22 anos, tinha o vínculo contratual se encerrando com o Palmeiras e poderia sair de graça. Na ocasião, em acordo com o Cruzeiro, o clube paulista ficou com um percentual dos direitos em uma eventual venda.

O camisa 5 chegou ao Cruzeiro após ser revelado na base do Palmeiras e com passagens por Londrina, Inter de Limeira e Figueirense. No clube catarinense, disputou 26 partidas na Série B do ano passado.