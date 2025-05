Cruzeiro x Unión Santa Fe: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Unión Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 no Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Já eliminado da competição, a Raposa ocupa a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos somados. Até o momento, a equipe mineira venceu o Palestino por 2 a 1, empatou em 1 a 1 com o Mushuc Runa e sofreu três derrotas: para o Unión Santa Fe por 1 a 0, para o Mushuc Runa por 2 a 1 e novamente para o Palestino, também por 2 a 1.

Por outro lado, o Unión Santa Fe ocupa a lanterna do grupo, com três pontos. Pressionado, o time argentino acumula uma vitória e quatro derrotas na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio (Léo Aragão); William, Jonathan Jesus, Gamarra, Kauã Prates; Walace (Romero), Murilo Rhikman, Eduardo, Rodriguinho; Lautaro Díaz (Matheus Pereira), Bolasie (Gabigol).

Unión Santa Fe: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco, Lionel Verde, Mauro Pittón, Franco Fragapane, Jerónimo Dómina, Agustín Colazo.

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo e Matheus Henrique seguem no departamento médico.

Unión Santa Fe

Lucas Meuli, Maurício Martínez, Bruno Pittón, Julián Palacios, Claudio Corvalán e Rafel Profini estão machucados.

Quando é?