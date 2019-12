Cruzeiro terá de vencer 'desespero' contra o Palmeiras para evitar queda na Série A

Raposa segue na zona de rebaixamento e não depende apenas de si para permanecer na primeira divisão

Com a derrota por 2 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre, o vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro com a corda, literalmente, no pescoço e, como não poderia deixar de ser, desesperado e com os nervos à flor da pele.

Isso porque a segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 36 pontos, dois a menos que o Ceará, que está em 16º lugar, e, agora, não depende apenas de si para seguir na primeira divisão.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!

Desta forma, o Cruzeiro receberá o , no Mineirão, no domingo (8), com a obrigação de vencer num encontro que também interessa ao , que luta para encerrar a competição na vice-liderança. Além disso, a Raposa ficará ainda na torcida para que o vença o Ceará no Engenhão.

Qualquer outro resultado no Rio de Janeiro, empate ou vitória do , decretará o rebaixamento do time azul.